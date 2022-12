Emcali: ¿Qué pasará con el contrato para la implementación de medidores inteligentes de energía?

En dos semanas Emcali y la ciudad tendrán que definir si se continua o no con el contrato para la implementación de medidores inteligentes de energía, AMI, que fue suspendido por las denuncias de sobrecostos.



Fulvio Leonardo Soto, gerente general de Emcali, informó en su momento que “la certeza es que nosotros tenemos que tomar una decisión, como mínimo, el 15 de diciembre, frente a la ejecución o no de este contrato”.



Sin embargo, ahora desde Emcali aseguraron que, debido a la relevancia que tiene esta determinación, las directivas se tomarán el tiempo necesario para definir una ruta que defienda el patrimonio público de los caleños, con base en los análisis jurídicos, financieros y empresariales.



Lea además: Las críticas a Ospina por rechazar construcción

del estadio del América de Cali en Jamundí



Mientras esto pasa crecen las voces que aseguran que no se debe seguir adelante con ese contrato que ha sido cuestionado desde diferentes sectores.



Jhoni Trejos, vicepresidente del Sindicato de Trabajadores de Emcali, Sintraemcali, explicó que las intenciones de la administración apuntan a continuar la ejecución de ese proyecto con la Unión Temporal AMI, consorcio al que se le adjudicó en julio de este año.



“La Administración se ha mantenido muy hermética en esa discusión, pero eso es lo que se ha escuchado y lo que pasa es que hay unos intereses muy fuertes porque Deltec, una de las empresas adjudicatarias, hace parte de un entramado muy fuerte al interior de Emcali que ha equiparado muchos contratos por cerca de medio billón de pesos en la última década”, denunció Trejos.



La Unión Temporal AMI 2022 está compuesta en un 49 % por AMS Unión SAS; después está, justamente, Deltec S.A. con un 48 % de participación, por lo que el 3 % restante del contrato lo tiene la Unión Eléctrica S.A. en reorganización.



Lea también: Radican acción popular contra el Parque de Cristo Rey



Ante la posibilidad de que la Unión Temporal AMI se quede con los más de $ 215.000 millones que vale el contrato, líderes de la ciudad y sindicalistas manifestaron su preocupación.



María Isabel Alvarado, vocera de Mi Cali Contrata Bien, enfatizó que “en aras de que haya transparencia y de cara a la ciudadanía, antes de que se avance o retome la ejecución de este contrato tan cuestionado es vital que los organismos de control resuelvan prontamente las denuncias realizadas”.



El concejal Fernando Tamayo coincidió al asegurar que “no se le debe dar continuidad al contrato hasta que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, como entes de control, emitan los conceptos definitivos de sus investigaciones, que le servirán a la empresa de soporte para tomar las decisiones de fondo frente a este proceso contractual, y los caleños debemos seguir atentos a esas conclusiones”.



Tamayo declaró que le preocuparía que el contrato continuara y después los entes de control emitieran conceptos negativos que comprometieran el proyecto.



“También hay que decir que la fecha escogida para dar fin a la suspensión es muy conveniente porque ya para el 16 de diciembre todo el mundo va a estar en otra sintonía con la Navidad, los viajes, las celebraciones y demás. Pero, seguir con esto sería muy perjudicial para la empresa y los usuarios, que tendrán que asumir lo que representará la ejecución con esos sobrecostos”, expresó el líder sindical Jhoni Trejos.



Le puede interesar: Cali ha bajado la guardia ante el VIH: casos subieron 8,7 % este año



A pesar de que la mayoría de comentarios sostienen que no hay que continuar, no todos son contradictores del proyecto.



El presidente de la Comisión de Entidades Descentralizadas del Concejo, Carlos Andrés Arias, es uno de ellos, esto tras unas explicaciones dadas la semana pasada por Emcali.



“El ingeniero encargado de la estructuración del proyecto nos manifestó que si no se hace, se pierden unos recursos que el Gobierno Nacional ya entregó para tal fin, además la medición inteligente es una exigencia de la Nación, debe implementarse. Por eso, es necesario que se dé el contrato, que ya está adelantado”, puntualizó.