El llamado de auxilio de bares y restaurantes de Cali ante la creciente inseguridad

Pese a los operativos de control que están llevando a cabo las autoridades, varios sectores, entre ellos la industria del entretenimiento nocturno, han manifestado preocupación por los recientes hurtos ocurridos en bares y restaurantes de Cali, sobre todo ahora que comienza la temporada de fin de año, fechas en las que por lo general hay un aumento de público si se tiene en cuenta que no hay restricciones como las del año pasado debido al avance de la vacunación contra el covid-19 y la reactivación económica.



“Pedimos a la Alcaldía de Cali, a la Secretaría de Seguridad y Justicia y a la Policía Nacional que intensifiquen las acciones para garantizar la seguridad, no solo de los clientes sino también de los trabajadores del sector del entretenimiento nocturno. Solicitamos que a través de estrategias se fortalezca la Policía y las cámaras de vigilancia para garantizar la seguridad de las personas”, puntualizó Manuel Pineda, presidente de Asobares.



De acuerdo con Pineda, dentro de los sectores más afectados por la inseguridad en la ciudad se encuentran Granada, El Peñón, el Bulevar del Río, el Parque del Perro, la Carrera 66, y la Calle 44 norte, corredores que tienen el mayor tráfico de afluencia de público.



“Aunque no hemos presenciado robos en la caja de los establecimientos comerciales, nuestro mayor interés es que se les brinde seguridad a nuestros clientes y a los trabajadores”, aseguró Roger Lozada, administrador de Antojos del Bulevar, establecimiento dedicado a la venta de licores.



El horario nocturno es el que más se está viendo afectado por la inseguridad, “pues entre las 9:00 p.m. y 11:00 p.m. es donde más público tenemos y en el que se dispara la inseguridad. También estamos pidiendo que se nos haga acompañamiento cuando cerramos los establecimientos en horas de la madrugada, todo con el fin de cuidar el personal a la salida de su jornada laboral ya que están sintiendo temor de ser víctimas de estos actos de inseguridad”, añadió Pineda.

Voceros de los restaurantes y bares de la capital del Valle, piden a las autoridades mayor acompañamiento policial en

las jornadas nocturnas para prevenir los hurtos.

De acuerdo con el Observatorio de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, en lo corrido del año van 24 denuncias de hurto a establecimientos comerciales, 14 más que en el mismo periodo del 2020 y una diferencia de 13 más con 2019, es decir un incremento del 118%.



“Intensificar las estrategias de seguridad debe ser oportuno ya que se acerca la temporada de fin de año, días en los que vamos a tener afluencia de público y de turistas que asistirán a festivales como el Petronio Álvarez y la Feria de Cali”, puntualizó Pineda.



Uno de los más recientes hechos de inseguridad se presentó el pasado martes 9 de noviembre en la reconocida cadena Karen's Pizza, ubicada en el barrio San Fernando, a dos cuadras del Parque del Perro. Ese día tres hombres llegaron a la sede de la pizzería y robaron a los clientes que a esa hora departían en el concurrido sector.



De acuerdo con las autoridades este hecho de inseguridad habría dejado a cinco personas afectadas por el hurto de sus pertenencias.

Testigos aseguraron que este tipo de robos se está volviendo común entre las bandas delincuenciales que operan en Cali. Se trataría de una acción a la que las autoridades han denominado ‘Los tres mosqueteros’ y que la Policía ya tiene completamente estudiada en la ciudad.



Esta nueva forma de hurto consta de la participación de tres personas, dos ingresan al local comercial para cometer el delito, mientras que un tercer asaltante se queda en la vía pública alertando la presencia de las autoridades o cualquier novedad que pueda afectar el ilícito.

Lozada, indicó que “la inseguridad no es algo nuevo, pero este caso ocurrido en Karen's Pizza prendió las alarmas, no solo de los dueños de los establecimientos, sino de la ciudadanía que teme por su seguridad hasta en lugares de ocio”.



Y añadió “que a este tema de robo a establecimientos nocturnos se le suma el gran problema de microtráfico que se vive por la zona del Bulevar del Río, que además de ser peligroso para los transeúntes termina perjudicando la imagen de los restaurantes y bares del sector”.



Pineda, finalizó diciendo que “la Policía y la Secretaría de Seguridad no deben centrarse solo en pedir el carné de vacunación o en sancionar a los establecimientos, sino trabajar de manera articulada para minimizar este riesgo y poder generar una tranquilidad a los ciudadanos y a los visitantes durante la temporada de fin de año”.



Líneas de denuncia



Con el propósito de brindar atención oportuna y garantizar a los ciudadanos acceso a la justicia, la Fiscalía Seccional de Cali informa que tiene habilitados los siguientes canales de contacto:



Centro de Contacto desde cualquier lugar del país marcando al 122 desde un teléfono celular o la línea gratuita nacional 018000919748.



A través del correo electrónico atencionalusuario.cali@fiscalia.gov.co

Por medio del Sistema Nacional de Denuncia virtual ADenunciar, en las páginas de la Fiscalía www.fiscalia.gov.co



O a través de la página de la Policía Nacional www.policia.gov.co.