El alza del predial, otro golpe al bolsillo de los caleños, ¿ya sabe en cuánto le aumentará?

Otro gasto que deben ir preparando los caleños en los próximos días es el pago del impuesto predial unificado, y aunque la tarifa de liquidación no ha cambiado, sí se sentirá aumento en dicho tributo.



“El año anterior yo pagué $ 900.000 de impuesto predial y ahora me encontré con la sorpresa de que me toca pagar $ 1.139.000, lo que quiere decir que me aumentó como $ 200.000”, expuso Eulogio Arias, uno de los caleños que ayer estaba en el Centro de Atención al Contribuyente (en el CAM), consultando el valor a pagar de su impuesto.



Ante este aumento, manifestó que no le queda de otra que cancelar este valor, ya que no hay manera de protestar y obtener una disminución.



Consulte aquí el valor de su impuesto predial



“Acá no le dan explicación a uno del porqué le aumenta tanto el impuesto. Yo creo que es un alza exagerada porque vivo en el barrio La Nueva Base, mi casa está avaluada en $ 250 millones, y no creo que eso dé para que tenga que pagar todo este poco de plata”, agregó Arias.



Asimismo, en la fila para pagar el impuesto predial estaba el señor Edgar Muñoz, quien manifestó que todos los años tiene que ir a reclamar por lo que considera es un alza exagerada.



“Todos los años las cosas suben y nos hacen más difícil la vida. Yo vengo es a hacerle las vueltas a mi madre, pero he visto que ella el año pasado pagó $ 965.000 y ahora tendrá que cancelar $ 1.035.000 (incremento de $ 70.000). Algo que me parece mucho, teniendo en cuenta que vivimos en un barrio estrato 3”, comentó Muñoz.



Además, han existido quejas porque la Alcaldía habilitó una página web para que las personas pudieran descargar su recibo del predial, pero esta está constantemente caída.



Entre las personas que estaban consultando la factura del predial también había algunas que opinaron que el incremento no fue exagerado.



“En mi caso, pagué en el 2022 $ 196.000 y ahora tengo que pagar

$ 204.000. Es un aumento que considero normal y que espero que pueda ayudar para solucionar tantos problemas que tiene la ciudad”, opinó Víctor Castaño.

¿Por qué el alza?

Según la Administración local, son varias las razones por las que se registra el incremento. La primera de ellas, y la más evidente, es por el alza del avalúo catastral de todos los predios en Colombia, el cual se determinó en 4,31 %, de acuerdo con Planeación Nacional.



Esto hace que el valor de las viviendas de todos aumente ese porcentaje y, por ende, crece el costo del impuesto.



Además, de acuerdo con el subdirector de Impuestos y Rentas de Cali, Diego Fernando López, en el 2019 se hizo un actualización catastral de los predios urbanos en Cali y eso también genera un leve aumento.



“Hay una transición de cinco años para poder alcanzar el tope máximo de aumento en la tarifa, de acuerdo a la actualización catastral, entonces ya el próximo año esos predios que fueron actualizados tendrían que estar pagando una tarifa plena”, dijo López.



Por lo anterior, es posible que en algunos predios se aumente el 10 %,

15 % o hasta un 25 % en el valor de este tributo.



Sin embargo, desde la Subdirección de Impuestos y Rentas de Cali informaron que las tarifas con las que se liquida el impuesto no han cambiado y que, para el área urbana residencial, son: estrato 1, 4 por mil; estrato 2, 8 por mil; estrato 3, 10 por mil; estrato 4, 11 por mil; estrato 5, 13 por mil, y estrato 6, 14 por mil.



“Si los ciudadanos tienen alguna inquietud del porqué su impuesto está más alto de lo normal, con mucho gusto se les puede atender para resolver todas sus dudas en el Centro de Atención al Contribuyente (en el CAM) o en cada uno de nuestros Centros de Administración Local Integrada, CALI”, puntualizó López.



Precisamente, ayer varias personas comentaron que intentaron descargar las facturas del impuesto en la página de la Alcaldía, sin éxito.

Desde el Departamento de Hacienda se informó que no tenían reportada ninguna falla y que las personas podían acercarse al CAM para solucionar sus dudas.



“En dónde está la racionalización de trámites de la que se habla o la facilidad para los contribuyentes si los medios virtuales no sirven. Las políticas del gobierno digital dicen clarito que a las personas hay que ahorrarles tiempo”, dijo una ciudadana.

Descuentos del impuesto predial

Actualmente, la Alcaldía de Cali está ofreciendo un descuento del 15 % en el impuesto predial de la vigencia 2023, el cual estará vigente hasta el 30 de abril.



Para acceder a este beneficio no se pueden adeudar vigencias anteriores y el pago debe ser en una sola cuota.



A partir del 1 de octubre de este año se empezarán a cobrar intereses de mora en el valor total de este tributo.