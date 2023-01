Continúa rechazo a propuesta de Ospina de regularizar los 'piques' en Cali

Varios concejales expresaron su rechazo a la propuesta que lanzó esta semana el Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, de crear un espacio para que los motociclistas realicen las actividades de stunt (acrobacias con el vehículo) y ‘piques’.



Durante la plenaria del Concejo, el cabildante Juan Martín Bravo Castaño dijo que “no se puede permitir que esa ilegalidad sea asistida o validada por la autoridad” y enfatizó en que no pueden existir pactos con quienes incumplen las normas.



En su intervención, destacó que los ‘piques’ no son una modalidad nueva en Cali, pues esas prácticas se hacían en Pance y en la vía Cañasgordas, pero que ahora se trasladaron a la prolongación de la Circunvalar.



Asimismo, el concejal Roberto Rodríguez Zamudio consideró que reglamentar los ‘piques’ no puede hacer carrera en Cali. “Aquí queda claro que el vandalismo nos está ganando porque hemos sido permisivos o alcahuetas. Por tanto, si seguimos así, estaremos cohonestando con la ilegalidad, porque no podemos sacar un programa o un espacio para cada hecho que va en contra de las normas ciudadanas y la convivencia”.



Al debate se unió la concejal Alexandra Hernández Cedeño, quien propuso que se convoque a una mesa ciudadana, en la que participen los clubes interesados, la Policía, las secretarías de Seguridad y Justicia y Movilidad.



“Si vamos a buscar un espacio para ello debe ser garantizando la protección y la tranquilidad de todos, pero sin libertades abiertas”, dijo la concejal.



En los más recientes operativos, realizados por las autoridades de la ciudad, se inmovilizaron cerca de 80 motos que participaban de actividades como los ‘piques’, y que no contaban con los documentos requeridos para circular.