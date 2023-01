"Santa Librada merece respeto": el mensaje de concejal a Ospina previo a la celebración de los 200 años del colegio

El próximo lunes 30 de enero se llevará a cabo la ceremonia de reconocimiento y exaltación de los 200 años de fundación del Colegio Santa Librada, en donde se espera la presencia de las autoridades locales.



Al respecto, el concejal Roberto Rodríguez expresó que “les debería dar vergüenza a los funcionarios de la Alcaldía hacerse presentes en la conmemoración del bicentenario, esto debido a que después de muchas reuniones y promesas generadas desde el comité conformado por el señor Alcalde para el desarrollo del evento, les tocará a las directivas, a los egresados y los amigos llevarlo a cabo”.



El cabildante agregó que ya son varios años en los que los alcaldes se excusan con el hecho de no haber presupuesto y por lo cual solo han dilatado lo que responsablemente deberían haber hecho.



“Santa Librada merece respeto, ya son seis años consecutivos exigiendo el apoyo de la Alcaldía para que con infinidad de excusas, año tras año se haya postergado el compromiso presupuestal para atender sus deterioros en las aulas que ya amenazan ruina y riesgo”, dijo.



Cabe recordar que en octubre del año pasado, la Alcaldía instaló el Comité Probicentenario con el objetivo de implementar acciones en materia académica, restauración de la infraestructura educativa y memoria histórica del colegio.



En el evento, el Alcalde anunció que en este proyecto se invertirían $ 30 mil millones del presupuesto general de la Nación y $ 5 mil millones más por parte de la Alcaldía de Cali, para los procesos de diseño y de estructuración de las labores de orden locativo y tecnológico.



Sin embargo, aún no hay claridad sobre esos dineros. Alejandro Gaviria, ministro de Educación expresó que debe haber una especie de alianza entre la entidad territorial y el Estado para lograr inyectar los recursos que tanto necesita la institución.



“Esto dependerá también de un tema importante, que es tarea del Ministerio, y es conseguir, en la adición presupuestal que se presenta en febrero al Congreso de la República, incorporar recursos”.



La Mesa Directiva del Concejo informó que la corporación hará entrega de la Medalla Santiago de Cali en Grado Cruz de Oro al Colegio de Santa Librada, durante la celebración del bicentenario de expedición del decreto que dio vida jurídica a uno de los primeros colegios republicanos del país.