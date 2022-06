Disponen $9.200 millones en indemnizaciones para víctimas del conflicto armado en Cali

Esta semana, se realizará la primera de tres jornadas de entrega de cartas de indemnización a víctimas del conflicto armado en Cali.



Para la entrega, se convocaron a 1.167 personas y se estima que serán entregadas cartas de indemnización que permitirán el cobro en el banco Agrario de $9.253 millones.



Según la Unidad para las Víctimas, este mes se realizarán jornadas masivas para la entrega de cartas de indemnización en Buenaventura, Cartago y Tuluá, por recursos que en total superan los $19.400 millones.



"Siempre es bueno recordarles que los trámites con la Unidad son gratuitos y que la entrega de estas cartas no obedece a ninguna gestión particular de ningún asesor o abogado a quien deban pagarle", dijo Luz Adriana Toro Vélez, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Valle del Cauca.



Y concluyó: "No caigamos en manos de personas que buscan lucrarse de las víctimas".