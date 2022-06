Lo que se sabe sobre el riesgo de posibles alteraciones de orden público en Cali y el Valle después de elecciones

Las autoridades de Cali y el Valle informaron que están “totalmente preparadas” para garantizar el orden público en la región antes, durante y después de las elecciones del próximo domingo, e hicieron un llamado a la ciudadanía para que se asuma con tranquilidad el resultado de la jornada en las urnas.



La respuesta oficial se conoció luego de que la Policía Nacional revelara que hay “información de inteligencia sobre pretensiones de grupos que están haciendo convocatorias para cometer delitos e incitar a la violencia” ese día.



“Nos hemos encontrado con llamados a través de redes sociales, de perfiles apócrifos y anónimos en la internet oscura, para cometer actos violentos y desconocer los resultados electorales”, dijo el general Jorge Luis Vargas, director de la institución.



Esta alerta, dijo el alto oficial, “está vigente especialmente para ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Popayán y Pereira, entre otras”.



La primera en pronunciarse al respecto fue la gobernadora, Clara Luz Roldán, quien dijo que “no seremos tolerantes con quienes pretendan alterar la convivencia pacífica” y por ello “no cesarán las operaciones militares y policiales en todo el departamento".



“Yo no creo que podamos decir que nunca más sucederá lo que ocurrió aquí en el 2021. Lo que pasa es que ahora el Valle del Cauca sí está muy preparado para enfrentar una situación de esa magnitud. Para citar solo una medida, entre hoy (martes 14 de junio) y mañana nos llegan más refuerzos de Ejército, Policía, Fuerza Aérea y Armada Nacional para cubrir toda la geografía regional. Vamos a tener más de 20.000 efectivos para custodiar al Valle en estas elecciones”, señaló la Mandataria.



Por su parte, el secretario de seguridad del Departamento, Camilo Murcia, dijo que “los organismos de seguridad están verificando lo que se ha hablado en redes sociales, pero también se están ampliando los espacios de diálogo, para que cualquier persona que tenga dudas del proceso electoral, las pueda resolver”.

¿Qué se ha dicho?

En los últimos días en Cali se ha reportado un aumento inusitado de mensajes anónimos difundidos a través de redes sociales y cadenas de WhatsApp, en los cuales se advierte que tanto en la capital vallecaucana como en otros municipios del departamento podrían desatarse alteraciones de orden público, en caso de que el candidato Gustavo Petro fuera derrotado por su contendor, Rodolfo Hernández.



Dichos mensajes advierten sobre posibles bloqueos viales como los que se registraron en Cali y otros sitios de la geografía regional en el marco del Paro Nacional del 2021.



Según estos rumores, detrás de la planeación de esos hechos estarían la llamada ‘Primera Línea’ y otras organizaciones agrupadas en la denominada Unión de Resistencias.



El senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, señaló que "se conocen nuevas amenazas por parte de la primera línea en caso de que no gane Petro".



"Es claro que no soportan la diferencia. Solo quieren llegar al poder sin importar la manera", manifestó el congresista ante la posibilidad de que se registren hechos violentos en medio de la jornada electoral.



Al respecto, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad encargado de Cali, aseguró que “no se tiene información que verifique la posibilidad de un nuevo estallido social en Cali”.



“No hay información específica, no hay elementos que nos lleven a esa conclusión, pero dentro de la matriz de riesgo que hemos elaborado, tenemos ese punto encabezando en la lista”, dijo Dranguet.



El funcionario señaló que “ya están trazados planes de seguridad para enfrentar cualquier posible resultado” y enfatizó que “más de 3.800 uniformados de la Policía, junto con más de 900 funcionarios de las secretarías, estarán en los puestos de votación para vigilar lo que pase durante la jornada”.



“Podemos identificar, dependiendo del resultado electoral, si va a haber alguna reacción de la comunidad, nos hemos preparado para ello. Tenemos una estrategia específica para un resultado electoral y otra estrategia para otro resultado”, enfatizó el funcionario.



El País se comunicó con directivos de la campaña del Pacto Histórico en el Valle en busca de una respuesta frente a los señalamientos de que algunos de sus simpatizantes estarían detrás de estas amenazas.



Al respecto, el electo representante a la Cámara Alejandro Ocampo dijo que “esto no es más que una campaña de difamación con la que se busca satanizar nuestra campaña y llenar a Cali de miedo”.



“Personalmente he dialogado con los jóvenes integrantes de los grupos de Primera Línea y le puedo decir a la ciudadanía de Cali con toda tranquilidad que nadie aquí está pensando en generar un disturbio el domingo o en los días siguientes. Ninguno de esos muchachos ha amenazado. Lo que están haciendo es todo lo contrario, participar activamente y de forma democrática en la actividad política, haciendo pedagogía para que la gente vaya a las urnas tranquilamente”, aseguró el electo congresista.



Por su parte, el abogado Juan Castilla, miembro del equipo directivo de la campaña de la candidata a la Vicepresidencia Francia Márquez en Cali, afirmó que “sabemos que en Cali se puso en marcha una estrategia de Fake News. Aquí no tenemos previsto ningún tipo de acto o manifestación, ni en caso de triunfo, ni en caso de derrota”.



El País también pidió a la Policía Metropolitana de Cali un reporte sobre lo que conoce de los posibles riesgos de la ciudad después de las elecciones, pero el Comando de la institución informó que solo hasta el próximo viernes se pronunciará al respecto.



Pese a ello, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, hizo un llamado a la ciudadanía para que se acepte con tranquilidad el resultado de las elecciones del domingo.



“Que no haya ninguna duda de que el que gane, tenemos que aceptar, y si hay que hacer reconteo o se tiene que ir a la Registraduría a estar tranquilos, lo tenemos que hacer, pero hay que hacerlo en paz”, aseguró la mandataria.