Crecen las quejas por mala atención en salud en Cali: citas y medicamentos, los mayores 'dolores de cabeza'

En los últimos dos años, los vallecaucanos han realizado alrededor de 185.000 reclamos, peticiones, quejas o denuncias relacionadas con la prestación de los servicios de salud en la región. Estos se enfocan, principalmente, en obstáculos para la obtención de citas médicas, demora en la entrega de medicamentos y dilatación en la autorización de servicios.



“Yo pertenezco a la EPS Emssanar y mi caso es que tuve un infarto de miocardio el 6 de enero de este año, entonces me enviaron unos medicamentos y, hasta la fecha, no me los han dado”, relató Alfonso Valencia, uno de los 229 asistentes a la jornada de atención programada por la Superintendencia Nacional de Salud en la capital del Valle.



Además, el hombre comentó que las medicinas que debe tomar tienen un costo de $ 220.000 y que no ha podido comprarlas porque pasa por una situación económica compleja.



“Siempre que voy a reclamar la droga me dicen que no hay, incluso tengo una tutela, pero ni siquiera así he logrado que me la entreguen. Me llegan mensajes diciendo que mi caso está en trámite, pero esas palabras no me sirven de nada, yo necesito es que me solucionen”, dijo Valencia.

La Supersalud ha hecho seis jornadas de trabajo en la ciudad de Cali para escuchar a los usuarios del servicio de salud, y 87 a nivel nacional.

De acuerdo con datos de la Supersalud, este lunes se recibieron alrededor de 120 quejas por parte de la ciudadanía. Entre ellas la de Alexander Moreno, quien se moviliza en silla de ruedas y requiere de unos medicamentos e insumos para tener una buena calidad de vida.



“La EPS mía es Emssanar y todo me lo mandan a hacer por internet, pero lo que está ocurriendo es que se atrasan y, por ejemplo, a mí me mandan pañales y cremas para tres meses y solamente me están entregando dos meses”, expresó Moreno.



También reveló que no ha podido trabajar debido a su condición y dice que requiere que le solucionen rápido su situación porque, “por ejemplo, comprar tres pañales para adulto me cuesta $ 12.000 y muchas veces familiares o amigos nos han regalado porque, la verdad, nos queda difícil conseguirlos”.

¿Cuáles son las soluciones?

El superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, resaltó que es la sexta vez que hacen una jornada de atención ciudadana en el Valle del Cauca.



“Estoy viendo que una de las quejas de los usuarios es la saturación que hay en la red de servicio, ya que muchas de las EPS han tenido que recibir afiliados de otras que se han liquidado, entonces necesitamos que amplíen esa oferta que tienen y que mejoren la red de prestación de servicios”, comentó Aristizábal.



Por lo anterior, el superintendente reveló que se está haciendo una serie de mesas de trabajo con las EPS receptoras, para así poder hacer seguimiento a la problemática e idear planes de acción.



“Se notó que hubo un represamiento con las personas que tienen enfermedades de alto costo, con cirugías, entrega de medicamentos. Algo que es lógico, porque los nuevos usuarios llegan a consumir y eso tiene un impacto financiero. Entonces estamos enfocados en eso, porque de nada sirve que saquemos las EPS malas del mercado y dejemos que se nos deterioren las buenas”, puntualizó Aristizábal.



Para Jhon Murillo, defensor del Paciente en Cali, la comunidad caleña ha mostrado mucho resentimiento respecto a la prestación del servicio de la salud, por lo que considera que se deben generar soluciones inmediatas.



“No está bien que se contrate a la misma clínica que atiende cinco EPS, ya que esto finalmente hace que la capacidad instalada no sea suficiente. Yo creo que eso es parte de lo que hoy está generando un impacto en los usuarios”, expuso Murillo.



De acuerdo con el funcionario, en Cali ya van más de 12.500 registros de barreras de atención en salud, con corte al 31 de mayo de 2022, es decir, un 8 % más que en el mismo tiempo establecido en el 2021. Ahí se encontró que el 45 % de esas barreras están asociadas a temas administrativos.



“Tenemos que hacer un cambio frente al tema, por lo menos en lo administrativo. Si no se hace ese cambio, llegará un momento en el que las quejas por parte de la comunidad frente a la atención serán mucho más frecuentes y, por ende, eso llevará a otras situaciones mucho más graves”, concluyó Murillo.