"Diálogos son necesarios, pero tienen límites; no podemos permitir más daños": Ospina

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, reiteró en la noche de este miércoles la necesidad de adelantar diálogos, pero hizo énfasis en que no permitirán más afectaciones a la infraestructura de la capital del Valle.



Así lo dio a conocer el mandatario a través de un hilo en su cuenta de Twitter, en el que plasmó varias reflexiones y 'rutas', a propósito de la crisis que vive la ciudad.



"Los diálogos tienen fuerza y son necesarios, pero tienen límites. No podemos permitir un solo daño más a la infraestructura", aseveró Ospina.



Y agregó que "el paro y la 'resistencia' no pueden copar toda la atención de la Policía, es imprescindible dar la batalla directa a la criminalidad (está desatada), lo debemos hacer en concurso con la comunidad".

Para el alcalde, todo el esfuerzo de la administración debe ir orientado a la recuperación de lo destruido. Así mismo, hizo hincapié en la "reactivación económica biosegura" y el autocuidado".

El mandatario local también subrayó la necesidad de avanzar en la vacunación contra el covid-19. "Da dolor ver a adultos mayores en enfermedad severa solo por no vacunarse", sostuvo.



Indicó que "ni un empleo más se pierde en Cali" y reveló que este jueves, a partir de las 10:00 a.m., presentará a la nueva Secretaria de Bienestar Social, quien reemplazará a Jesús Darío González.



"De situaciones peores hemos salido adelante, esta crisis no nos va acabar. (Hay) dos tipos de liderazgo: los que aprovechan la crisis para profundizarla y criticar (y) los que saben que debemos encauzar una solución institucional", puntualizó Ospina.