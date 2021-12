Día sin IVA en Cali: así transcurre la última jornada de descuentos de este 2021

Hacia las 7:00 a.m. de este viernes inició en Cali, de manera presencial, la última jornada del día sin IVA de este 2021.



Desde las primeras horas del día se ha registrado masiva afluencia de personas en los diferentes centros comerciales y establecimientos de ventas de la ciudad.



Según los reportes de los usuarios, en algunos sectores de la capital del Valle se han presentado tiempos de espera de entre 30 minutos y una hora para ingresar al comercio, por lo que se han presentado largas filas.



Los compradores han reportado que, por ahora, los elementos que más están adquiriendo son artículos electrónicos, como televisores, parlantes y tablets. Electrodomésticos como refrigeradores, estufas, congeladores y lavaplatos eléctricos son otros de los productos que más se están vendiendo.

#AEstaHora se puede apreciar las largas filas en el centro comercial Chipichape en este Día sin IVA.



📌Recuerden llevar su carné de vacunación para los establecimientos como restaurantes, cines y eventos a los que asistan este viernes.



🎥 Bernardo Peña / El País pic.twitter.com/5OTkzvcZ9i — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) December 3, 2021



De acuerdo con los reportes de la ciudadanía, en el transcurso de esta jornada en algunos centro comerciales de la ciudad, entre ellos Chipichape, se ha evidenciado que las personas también están comprando masivamente juguetería, ropa y calzado.



"Hay filas largas, pero se mueven. Hay funcionarios de la Alcaldía y del centro comercial, así como seguridad privada haciendo cumplir las normas de distanciamiento y el uso de tapabocas. Hay filas largas, no tanto para entrar, sino para pagar", indicó un comprador.



Otro asistente manifestó que "en las tiendas electrónicas lo que más se está comprando son televisores y bastantes elementos de cocina como ollas freidoras y licuadoras. Hay mucha presencia de la Policía haciendo cumplir las normas, el carnet de vacunación no lo están exigiendo".



Entre tanto, las autoridades locales también hacen presencia en los diferentes espacios comerciales para verificar el cumplimiento de las garantías de los usuarios, entre ellos que los precios no hayan sufrido aumentos injustificados y que se cumplan los derechos del consumidor.



"La orientación es a reactivar la economía, hoy esperamos que las ventas en Cali aumenten un 20% y a que haya una dinámica en la ciudad de aproximadamente $500 mil millones", comentó Tatiana Zambrano, secretaria de Desarrollo Económico (e).



Con relación a las medidas de bioseguridad implementadas para esta jornada de exención del IVA, Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali, indicó que aunque este viernes no se está exigiendo el carnet de vacunación para ingresar al comercio, sí se adelantan controles de las medidas de aforo y distanciamiento.



"Esperamos que este día sin IVA sea exitoso, pero que se cumplan los protocolos y que quienes salgan estén vacunados. Los que no se hayan inmunizado lo mejor es que sigan comprando de manera virtual porque hay que evitar contagios, sobre todo, en este inicio de la temporada de diciembre", comentó Torres.



La Policía Metropolitana de Cali, por su parte, informó que hay presencia de uniformados en las diferentes zonas de compra y venta de artículos exentos de IVA, esto con el fin de evitar que se registren incidentes de orden público.



Cabe recordar que las autoridades financieras manifestaron que se espera que esta última jornada sin IVA del año tenga mayor afluencia de público, debido a que se da inicio a la temporada de compras navideñas.



Se espera que en las horas de la tarde y noche se presente una mayor presencia de ciudadanos en los almacenes, esto teniendo en cuenta que algunos trabajadores ya empezaron a recibir el pago de la prima de diciembre.