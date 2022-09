Día sin carro y sin moto en Cali: así puede denunciar sobrecostos en tarifas de transporte público

La Secretaría de Movilidad de Cali habilitó una línea telefónica para reportar irregularidades en el cobro de las tarifas de transporte público durante el día sin carro y sin moto, que se realizará este jueves 22 de septiembre entre las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.



En esta jornada estará restringido el uso de vehículos particulares y los ciudadanos solo podrán movilizarse en la ciudad haciendo uso de medios de transporte alternativos como bicicletas, vehículos públicos, incluida la flota del Sistema Masivo de Transporte, taxis y automotores de transporte especial.



Por esa razón, los vehículos de transporte pública tendrán una mayor demanda de pasajeros. Ante la preocupación de la ciudadanía por posibles incrementos, la Alcaldía recordó que solo podrán cobrarse las tarifas autorizadas.



“Tenemos una línea en la cual los ciudadanos pueden comunicar cualquier sobrecosto que se presente en las tarifas autorizadas a la prestación del servicio de transporte público, en cualquiera de sus denominaciones”, detalló el secretario de Movilidad, William Vallejo.



Además, recordó que los precios para desplazarse en transporte público están regulados a través de actos administrativos y vigilarán que no se presenten irregularidades en el cobro de esas tarifas.



Según la Alcaldía, cualquier denuncia de este tipo podrá ser reportada a través del número 310 347 58 62.