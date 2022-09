La particular iniciativa que está 'salvando' a los ciclistas que diariamente se mueven por Cali

A las 7:00 de la mañana el equipo de los ‘bicidoctores’ está listo para iniciar su trabajo, que es atender de manera gratuita las averías que presenten las bicicletas de los caleños que usan este medio para desplazarse.



Llegan con un equipo de herramientas que mensualmente se les surte para que los cuatro encargados tengan los elementos para asistir a la comunidad, de martes a domingo. Portan un pendón y uniformes que los identifican.



En el transcurso de una mañana, se acerca Efraín Córdoba, un ciclista que se dedica a la chatarrería. Transita por la carrera 34 con octava y comenta que “los ‘bicidoctores’ me hacen un bien porque, generalmente, si se me daña la bicicleta, me toca caminar desde el Aguacatal”.



Esta iniciativa nació a raíz de la pandemia del Covid-19 y la medida del distanciamiento social reglamentario que se debía tener; es así como Henry Martín, coordinador local de la iniciativa Bloomberg por la Seguridad Vial Mundial, propuso la idea junto con la Secretaría de Movilidad.

Esto teniendo en cuenta que cada vez más gente en Cali está usando la bicicleta para transportarse. De acuerdo con una encuesta de Cali Cómo Vamos, el 8,4 % de los habitantes de la ciudad se desplaza en este medio.

Para ese entonces, este plan fue apoyado por Ciudades Saludables (Healthy Cities) y tuvo una duración de tres meses.



Este año se puso en marcha de nuevo el proyecto, pero esta vez con la Alcaldía de Cali. Viene funcionando desde el 16 de mayo y estará vigente hasta este 22 de septiembre para apoyar el día sin carro y sin moto, que tendrá lugar este jueves.



Actualmente, el equipo de ‘bicidoctores’ está conformado por cuatro mecánicos, entre los que se encuentran Humberto Pulgarín, Brandon Steven Rodríguez y el fotógrafo Danny Chantré.



De acuerdo con Henry Martin, se prestan 17 servicios, pero los que más se requieren son cuatro: echar aire, despinchar, tensionar frenos y engrasar la bicicleta. Asimismo, sostiene que llevan este año más de 8000 asistencias a la ciudadanía y superaron las cifras que hicieron en la pandemia.



Algunos de los puntos donde están ubicados entre semana son el parque Jovita, la carrera octava y la Universidad Santiago de Cali. Además, los fines de semana se encuentran en la Ciclovida y el río Pance.



De acuerdo con Martin, los ciclistas se dividen en urbanos, recreativos y deportivos; los primeros son las personas que se movilizan a sus trabajos o lugares de estudio, seguido de los recreativos, que son aquellas personas que salen a rodar los martes y jueves por hobbie, y por último, los deportivos, que suelen entrenar todos los días y recorrer más trayectos.



Uno de los servicios más solicitados es despinchar y echar aire. Está reparación se tarda entre 5-10 minutos.

Yeison Semanate, también mecánico, asegura que diariamente arreglan entre 70 y 90 bicicletas, y el fin de semana tienen un rango de 120 y 150, aunque, en primera instancia, las personas tienen sus precauciones, quedan contentas con el resultado.



Tal como lo confirma Giovanna García, una trabajadora independiente que al principio le daba susto acercarse a los ‘bicidoctores’ porque no sabía qué hacían, este servicio que ellos prestan “es una bendición”.



Según Henry Martin, la bicicleta es el medio de transporte más sostenible y antiguo del mundo que aún sigue vigente. “Pedaleando también se está seguro, es divertido, chévere y saludable, en bicicleta se goza más la cosa”.