Calles llenas de huecos, el suplicio que viven  los caleños

En la carrera 68b con calle 25, en el barrio Ciudad 2000, un pequeño árbol llama la atención. Tanto peatones como conductores lo miran, se ríen con sorpresa y lo esquivan. Esto pasa porque está situado en medio de la vía y es usado para tapar y advertir sobre un profundo hueco.



Los vecinos del sector ya no recuerdan cuánto tiempo lleva en mal estado la calle, solo dicen que hace 15 días decidieron ‘sembrar’ el árbol y que no lo quitarán hasta que el Distrito arregle la vía.



“De verdad que estamos cansados con esta situación, a esta calle hace más de 10 años que no le hacen arreglos, hace poco nos hicieron una reunión y dijeron que, supuestamente, el 15 de julio empezaban a pavimentar y esta es la hora que nada. Nos tocó sembrar esas matas, porque cuando llueve los huecos quedan tapados de agua y es horrible”, afirmó Martha Cecilia Concha Jiménez, vecina del barrio.



El viacrucis que viven los caleños por los incontables huecos que hay en la ciudad los ha llevado a buscar alternativas para alertar a los conductores por el mal estado de las vías. Por ejemplo, algunos los rellenan con escombros, les ponen basura o sitúan grandes objetos que se visibilicen desde una distancia considerable. Otros hasta usan asfalto frío, que es un material de construcción, para taparlos.

En puntos como la carrera 11 # 72b-85 del barrio 7 de Agosto, la mayoría de huecos están pintados y tienen avisos.

“Nosotros como comunidad echamos escombros y ponemos llantas, pero los escombros se van desvaneciendo y la gente quita las llantas porque piensan que es más peligroso, entonces no sabemos qué más hacer para cambiar ese panorama” recalcó Liliana Segura, habitante del barrio 7 de Agosto.



En diálogo con El País, Segura comentó que muchas veces han presentado la queja y solicitud a la Secretaría de Infraestructura para que tapen los huecos, pero no les solucionan nada, porque dicen que “hay una fila gigante de arreglos”. Su intención es recoger firmas para que Infraestructura, al menos, se presente y mire el deterioro de las calles, pero no han obtenido respuesta positiva.



Mientras tanto, los vecinos de esta comunidad han sido testigos de múltiples accidentes por los huecos, tanto así, que ellos mismos están listos para socorrer y brindar ayuda a los conductores que la requieran.



Paola Sánchez, fundadora de la Asociación de Clubes de Moteros de Cali, ha liderado propuestas como la pintatón, una iniciativa que consiste en demarcar los huecos con pintura color amarillo para así advertirle a los conductores sobre el peligro en la vía.



Sánchez explicó que este plan se ejecuta dos veces al año, y que para realizarlo con éxito es indispensable comprar una gran cantidad de pintura amarilla en aceite, junto con el thinner para que se combine y rinda más.



En la carrera 3 con calle 22 del centro, los conductores transitan con precaución debido al peligro por los huecos.

“El tarro de pintura en aceite cuesta entre $90.000 y $100.000 y por cada galón de pintura ya mezclada se cubren unos 200 huecos”, contó.



Esta semana, por ejemplo, una joven motociclista sufrió un accidente en el oriente de la ciudad debido a una seguidilla de huecos, lo que le ocasionó varias heridas que le afectaron el rostro.



El mal estado de las calles atenta no solo contra la vida de los motoristas sino que también genera problemas para el Distrito. Según información suministrada por la Secretaría Jurídica, son en promedio 400 los procesos en contra la Alcaldía por el mal estado de la malla vial, lo que ha significado pagos por más de $2400 millones a favor de la ciudadanía.



Acorde con la Secretaría de Infraestructura de Cali el 70% de las vías de los barrios tienen algún tipo de deterioro, esto debido a que existe un atraso de años en el mantenimiento.



Por eso, la dependencia se ha propuesto recuperar 400 km de vías, de los cuales aseguran ya van 260 km.



Además, entre otras tareas de mantenimiento se adelanta un plan de inversión de $87.000 millones que ha mejorado las vías en sectores como El Troncal, La Base y El Guabal.