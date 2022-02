Denuncian ataque a agentes de tránsito que realizaban controles en la vía al Mar

Un grupo de agentes de tránsito fue víctima de una agresión cuando realizaban controles en el kilómetro 18, en la vía que de Cali conduce a Buenaventura, confirmó William Vallejo, secretario de Movilidad de la ciudad.



De acuerdo con lo detallado por el Secretario, la agresión se presentó cuando los funcionarios se encontraban regresando a la ciudad luego de estar en la vía al Mar garantizando la seguridad vial de la zona. Según los reportes, los guardas fueron atacados con objetos contundes por personas que los lanzaban desde un costado de la carretera.



Lea además: Niña agredida por discusión entre sus papás en Palmira permanece en delicado estado de salud



"Estaban garantizando la seguridad vial de quienes transitan este corredor donde se presentan constantes quejas por irresponsables que hacen carreras de piques, que transitan a altas velocidades o no cumplen con las normas de tránsito y ponen en peligro la vida de las demás personas que circulan esa vía", indicó.



Además, informó que los agentes ya instauraron la denuncia de los hechos ante las autoridades competentes para que se adelante una investigación que permita no solo identificar y ubicar a los responsables, sino también sancionarlos por el ataque cometido.



"Este martes han interpuesto la denuncia; están llevando a cabo lo que corresponde a la presentación de unos cargos para que se proceda a la investigación correspondiente. Esperamos se puedan identificar a estas personas y que tengan las sanciones que pueda aplicarse", mencionó.



Lea también: Concejal de Cali pide recuperar inmueble donde funcionó el colegio La Sagrada Familia



Finalmente, el Secretario rechazó el ataque contra el grupo de funcionarios e hizo un llamado a la ciudadanía a no cometer este tipo de acciones que ponen en riesgo a los agentes y a las labores que estos realizan.



"Totalmente lamentable, repudiamos este tipo de acciones por parte de la ciudadanía que aún no comprende la importancia del trabajo

que hacen los agentes de tránsito; como seres humanos y como funcionarios públicos merecen el respeto y la garantía de su integridad para cumplir sus actividades", comentó Vallejo.