Concejal de Cali pide recuperar inmueble donde funcionó el colegio La Sagrada Familia

A través de una acción de tutela, el concejal Juan Martín Bravo y el abogado Julián Bonilla, le pidieron al Distrito una respuesta frente a la obra para la recuperación del inmueble donde funcionó el colegio La Sagrada Familia.



Esta edificación, ubicada en el barrio El Peñón, oeste de Cali, ha generado inconvenientes, pues según dieron a conocer Bravo y Bonilla, esta construcción viola lo que está permitido en la licencia y el Plan de Ordenamiento Territorial.



Las adecuaciones en las que se trabaja son para convertir el inmueble en un hotel, sin embargo su licencia no avala dicha construcción.



Según el concejal Juan Martín Bravo, esta construcción viola la defensa del patrimonio público y la del patrimonio cultural de la ciudad, así como vulnera el derecho a las construcciones, respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia a la calidad de vida de los habitantes del sector.

Lea también: El de las escombreras, un problema de nunca acabar en Cali, ¿qué hará la Alcaldía?



“Este bien está construido desde 1919. En el 2013, cuando la firma Jero SAS obtuvo la licencia de construcción para un hotel boutique, se empezaron a violar las facultades establecidas en el POT. Esto llevó a que la Secretaría de Seguridad y Justicia le impartiera sanciones, pero nunca procedió con la demolición para preservar el bien de interés cultural”, explicó Bravo.



De igual forma, el abogado Julián Bonilla, especialista en derecho Urbano, también se refirió a la importancia de este inmueble y que este tipo de construcciones se hagan de manera responsable.



“La acción busca básicamente dos cosas: la primera, que se ejerza la defensa de este patrimonio de manera seria, pues no hay una restauración del inmueble a la fecha. La segunda, que consideramos aún más importante y trascendental, es que desde la administración distrital se ofrezcan las oportunidades y mecanismos para garantizar la sostenibilidad y conservación de La Sagrada Familia. No podemos como ciudad abandonar a los emprendedores y constructores, menos en esta coyuntura económica que vivimos. Se debe buscar una salida y darle viabilidad al proyecto, y las herramientas están dadas, solo que no las utilizamos", argumentó.



Asimismo, Bravo señaló que este tipo de inmuebles en deterioro, pueden convertirse en foco de inseguridad para la comunidad.



“Los dos bienes de interés cultural con mayor importancia en la comuna 3 son La Sagrada Familia y la casa de Jorge Isaacs. Ambos están en condiciones deplorables y pueden convertirse en un foco de inseguridad”, puntualizó.