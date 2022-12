Darlo todo sin esperar nada: los voluntarios que con regalos alegran la navidad de los niños en Cali

A pocos días de celebrar la Navidad, la campaña de donación de juguetes ‘Un regalo, una sonrisa’, apoyada por El País, ya ha recibido 700 regalos, sin embargo, se espera que para el 22 de diciembre se logren recolectar unos 3000 para los niños de la ciudad.



Esta campaña cuenta con la participación de 50 voluntarios que se dedican a apoyar los puntos de recolección, coordinación, logística, la zona de empaque y la clasificación de los juguetes. Una de ellas es Valeria Escobar, estudiante de 19 años que guía las funciones de los voluntarios.



“Nosotros creamos grupos de WhatsApp y yo estoy pendiente de todos los equipos para tener una muy buena comunicación, pero realmente el trabajo no sería posible sin todos ellos y los líderes que estamos trabajando en la campaña”, cuenta.



La joven contó que hace 9 años apoya la donación de juguetes, y que desde hace una década está vinculada a la Cruz Roja para apoyar los diferentes programas con fines sociales, como lo son los procesos de formación para niños y las donaciones de sangre.



En la zona de recolección de regalos, los voluntarios están de 2:00 p.m. a 7:00 p.m., y en el sector de empaque hay tres turnos diferentes que finalizan a las 8:00 de la noche.

“Recuerdo que desde muy pequeña he estado en la campaña de recolección de juguetes, precisamente en la zona de empaque y de entrega. Antes me disfrazaba para darles presentes a los niños”, recuerda.



Los juguetes que se recolecten se distribuirán entre las fundaciones que apoya la Cruz Roja en la zona urbana y rural de la ciudad, como lo son la Fundación Poder Sororo, que se dedica a fortalecer los emprendimientos de las mujeres, y la Fundación Renaciendo Esperanzas, ubicada en el corregimiento de Montebello, que presta servicio a la población de niños y adolescentes migrantes.



Por otra parte, la Cruz Roja también repartirá los juguetes entre las comunidades que apoya durante todo el año, como el barrio Siloé, donde hay un trabajo constante para fortalecer las capacidades de comunicación y tolerancia de los niños del colegio Manuel María Buenaventura. A su vez, también se brindan cursos de primeros auxilios a las personas del sector de San Francisco y El Hueco en Siloé.



“Para nuestra comunidad, esta es una iniciativa excelente, ya que podemos compartir los regalos con los niños a los que sus padres no les dieron ningún presente. Con los regalos que nos da la Cruz Roja podemos ofrecerles ese detalle”, expresa Paola Madroñero, líder de la comunidad de Siloé.



La entrega de regalos se llevará a cabo el día 23 de diciembre, asimismo, la campaña liderada por la Cruz Roja, Blu Radio, El País y el Noticiero 90 Minutos tendrá este mismo día un evento en el Zoológico de Cali, en el que estarán presentes los voluntarios y niños de la ciudad. En este encuentro se realizarán recorridos por el lugar, dinámicas y actividades recreativas para los infantes.



“La invitación es a que las personas se unan a donar. Siempre serán bienvenidos todos los regalos, van a ser muchas las sonrisas que vamos a recibir y las puertas de la Cruz Roja siempre estarán abiertas. Este año la meta son 3000 regalos”, explica Valeria Escobar.



Los caleños pueden llevar sus donaciones de juguetes a la sede principal de la Cruz Roja y del diario El País (también en las oficinas de los centros comerciales) y a los almacenes de Los Reblujos de Pati en La 14 de Calima, Pasarela, Unicentro, Cosmocentro y Chipichape.



La entrega de los regalos de la campaña también se hará en barrios como Llanoverde, San Francisco y El Retiro. Y en la vereda Loma Alta, en el municipio del Cauca, y en Río Naya, en Buenaventura.