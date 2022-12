¿Qué pasa con el Puente de Juanchito? Comunidad denuncia que no ve obreros trabajando

Continúan los cuestionamientos por los retrasos en las obras de los dos nuevos puentes que se construyen en Juanchito, que conectan a Cali con Candelaria.



El Gobierno Departamental había anunciado la entrega de las estructuras este año, sin embargo, la fecha se postergó para finales del primer semestre del próximo año.



Pero la comunidad y empresarios aledaños al sector de Juanchito creen que estas fechas tampoco se van a cumplir porque no ven un buen panorama. Esto porque afirman que hace más de 15 días no se observan trabajadores en la obra, lo que genera preocupación, pues creen que a ese ritmo tan lento, no se cumplirá con lo prometido.



“Para el compromiso que hizo la Gobernadora con su buena voluntad de entregar el puente a mitad de año del 2023, al paso que va no creo que se alcance a cumplir. Además no se ven avances, en el trayecto que de Candelaria a Cali va como en la mitad del río y en el sentido contrario sólo han colocado los soportes del puente, entonces está muy cruda la obra”, dijo Jairo Merizalde, empresario del sector y gerente de Carpas Alianza.



Igualmente, Carlos Valencia, director del Comité Cívico y Empresarial de la Vía Cali – Candelaria, señaló que cuando se ven personas trabajando en la estructura, son como 5 o 7 trabajadores, lo cual considera que es insuficiente para una obra de gran magnitud para el Valle del Cauca, la cual debería tener por lo menos 20 o 30 trabajadores.

Por la vía Cali - Candelaria transitan entre 25 a 30 mil carros diarios.

Igualmente, es la vía principal que conduce a Florida y al norte del Cauca.

Los retrasos de las obras del puente y los trancones que se generan diariamente en el sector, han afectado no solo a la comunidad que vive en la zona, sino a los empresarios, cuyas operaciones implican la movilidad constante entre Cali y Candelaria.



“Como empresa nos hemos visto afectados porque la materia prima a veces no llega y si lo hace se demora mucho. También hemos perdido muchos clientes porque no quieren venir hasta acá, dicen que pierden todo el día yendo y viniendo. Eso ha ocasionado que otras empresas del sector cierren”, agregó Jairo Merizalde, gerente de Carpas Alianza.



Casi ocho años de retraso

El acta de inicio de obras de este proyecto fue firmado en enero de 2015 con un plazo de cerca de 30 meses de construcción, (abril de 2018), y con un valor inicial de $ 27.847 millones.



Han transcurrido casi ocho años y la obra ha sido suspendida en al menos ocho oportunidades, la fecha de entrega ha sido modificada siete veces y su costo se ha incrementado en unos $ 57.000 millones, un sobrecosto que ya superaría el 50 % de su valor inicial.

La construcción del Puente de Juanchito ha pasado por tres gobernaciones, ha tenido alrededor de 29 modificaciones y se han pactado 10 prórrogas.

Incluso, esta situación llevó al senador Alexander López a solicitar, esta semana, la intervención de la Contraloría General de la República. “Me informan que trabajadores del puente de Juanchito se declaran en cese de operaciones hasta que se garantice pago de su salario y prestaciones”, escribió en su cuenta de Twitter.



El País contactó a la Secretaría de Infraestructura del Valle para conocer la real situación de la obra, pero no se obtuvo respuesta.

Según el más reciente informe del Secop 1, del puente de Juanchito es del 54 % y no del 72 %, como dijo el Secretario de Infraestructura del Valle Frank Ramírez. Foto: Jorge Orozco / El País

Hasta ahora, solo se conoce que la Gobernadora Clara Luz Roldán presentó un proyecto de ordenanza ante la Asamblea del Valle para asumir compromisos de vigencias futuras ordinarias para garantizar recursos en el 2023 para el puente de Juanchito por valor de $12.379 millones.



De acuerdo con los motivos expuestos a la Asamblea, la obra ha tenido retrasos por problemas en la adquisición de los materiales, la temporada de lluvias, que afectó la programación de ejecución, y adicionalmente, porque el “maestro experto en puentes”, a cargo de la estructura de la obra, falleció y debió ser reemplazado.