"Daremos garantías": alcalde Ospina sobre próximas movilizaciones sociales en Cali

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que las autoridades brindarán garantías y seguridad para las movilizaciones ciudadanas a favor y en contra del Gobierno de Gustavo Petro, convocadas para el próximo 14 y 15 de febrero.



"Daremos garantías para que quienes quieran protestar en contra del Gobierno, lo puedan realizar; y para quienes quieran movilizarse en favor del Gobierno, lo puedan realizar", indicó Ospina.



El mandatario local hizo énfasis en que estas movilizaciones hacen parte de la democracia y la responsabilidad del gobernante. Además, aseguró que estas protestas no iban a causar lo mismo que ocurrió con el estallido social.



"No me preocupa, porque los momentos para el estallido fueron diferentes y superados, pues esta situación se dio en el marco de un cierre, producto de la pandemia por covid-19 y a causa de una recesión económica, producto del mismo cierre. Se sumó una reforma tributaria que afectaba el bolsillo de los más pobres, colocándole IVA a la canasta familiar", subrayó el mandatario.



Y concluyó: "La movilización actual tiene otros entornos, no vemos ni cercano un estallido social y por eso daremos garantías, tanto a quienes protesten como a los que apoyen las movilizaciones en un ambiente pacífico y de respeto por el otro".