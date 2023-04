Contribuyentes de impuesto de Industria y Comercio no tendrán que liquidar las sanciones

El Departamento Administrativo de Hacienda de Cali se declaró en contingencia para los contribuyentes del Impuesto de Industria y Comercio y su Complementario de Avisos y Tableros, ICA, por ello hasta el 14 de abril del año 2023, quienes cumplan con sus respectivas obligaciones no tendrán que liquidar las sanciones por extemporaneidad y mora.



Según la dependencia mediante la Resolución 0174 del 2023, se asumió esta postura desde el día lunes 13 de marzo de 2023, ya que de acuerdo con la certificación expedida por Datic, los inconvenientes técnicos con la funcionalidad de la plataforma tecnológica de la Alcaldía para el diligenciamiento de la declaración anual y bimestral del ICA, así como la declaración de retención en la fuente a título de este impuesto, no permitieron cumplir a cabalidad con los procesos.



“Esta contingencia aplica para los vencimientos de las declaraciones del mes de marzo de 2023, y su posterior presentación y pago por medios electrónicos ante las entidades financieras autorizadas para el recaudo, dentro de los plazos fijados en Cali, teniendo en cuenta el restablecimiento de la funcionalidad de la plataforma, a partir del día 13 de abril de 2023”, explica un boletín de prensa expedido por la entidad.



De esta forma, hasta el 14 de abril del año 2023, quienes cumplan con sus respectivas obligaciones no tendrán que liquidar las sanciones por extemporaneidad y mora establecidas en los artículos 261 y 257 del Decreto Extraordinario No. 4112.010.20.0416 de 2021.