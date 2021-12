Conozca los posibles desvíos y las vías alternas por la llegada de la Minga a Cali este viernes 

Con el fin de evitar que se generen afectaciones en la movilidad de los caleños ante la llegada a Cali de la minga indígena procedente del Cauca, las autoridades anunciaron el plan de tránsito que regirá este viernes 10 de diciembre en la ciudad.



De acuerdo con lo detallado por la Secretaría de Movilidad, hacia las 8:00 a.m. las comunidades indígenas ingresarán a la ciudad por la vía Jamundí - Cali y se desplazarán por la Autopista Simón Bolívar donde realizarán un retorno para tomar la Carrera 98A.



Una vez en esa vía, los grupos indígenas que participarán en la jornada de movilización liderada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, transitarán por la Calle 16 para luego tomar la Carrera 100 y la Calle 13, hasta llegar a la Universidad del Valle.

Luego de llegar a Univalle, tomarán la Carrera 100, posteriormente la Calle 5 y se concentrarán en el Parque de las Banderas, donde tienen programado desarrollar varias actividades pacíficas que, según indicaron, no provocarían bloqueos o afectaciones al orden público.



"El recorrido inicia desde el municipio de Jamundí desde 7:30 a.m. a 8:00 a.m. por la vía Panamericana, dirigiéndose a la Universidad de Valle, donde alrededor de las 9:00 a.m. esperamos que arriben los vehículos de la minga, desciendan las personas e inicien una marcha", detalló William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



Según lo planeado por los integrantes de la Minga, aproximadamente a las 4:00 p.m. estarán regresando a su lugar de partida utilizando sus vehículos para retornar al departamento del Cauca.

Vías alternas y posibles desvíos

Teniendo en cuenta que la marcha de la Minga podría generar algunas alteraciones a la movilidad, se estableció que este viernes el tránsito de los indígenas estará acompañado de 25 agentes de tránsito y dos agentes supervisores.



Adicionalmente, 40 agentes y dos supervisores tendrán disponibilidad para responder a las eventualidades que puedan presentarse. Las vías alternas serán la Circunvalar, la Autopista Suroriental, la Pasoancho, la Simón Bolívar, la Calle 16, así como la Avenida Ciudad de Cali y la Roosevelt.



Además, durante el transcurso de este viernes las autoridades podrían implementar planes de desvíos en la Calle 13 con Carrera 80, en la Calle 9a con Carrera 66, en la Carrera 56 con Calle 9a. La Avenida Roosevelt con 50 y la Calle 9a con 44 son otros sectores donde se podrán implementar desvíos.



"Se planea que al retirarse la minga tome la Calle Novena, luego la Autopista Suroriental y finalmente a través de la Calle 5 con Carrera 10 conecte con la vía Panamericana hacia el municipio de Jamundí", preció Vallejo.