Llegada de la minga indígena sigue generando inquietud en algunos caleños

La Administración Municipal ultimó ayer los detalles de logística y seguridad para la llegada este viernes de la Minga Indígena a Cali, para así poder garantizar la seguridad de la ciudad y velar por el correcto desarrollo de la jornada de movilización.



Muchas han sido las preocupaciones por parte de algunos caleños frente a la llegada de la Minga a la ciudad, debido a que temen que se presenten nuevas alteraciones del orden público y bloqueos de la movilidad, idea que ha sido rechazada por parte de los indígenas que aseguran que la jornada será pacífica.



Por ejemplo, algunos emprendedores que participarán del Mercadillo del Río, una feria empresarial que se realizará el mismo viernes en la ciudad, han pedido garantías para el desarrollo de sus actividades.

“Así como ya la ciudadanía le cumplió a los Juegos Panamericanos, con su comportamiento y asistencia, ahora esperamos que el próximo fin de semana nuestros esfuerzos de reactivación del sector del emprendimiento social con eventos e iniciativas no se vayan a perder, por la falta de garantías para movilizarnos y hacer las actividades planeadas”, expresó Beatriz Patiño, directora del Mercadillo del Río.



Asimismo, para Gustavo Moreno Montalvo, las últimas declaraciones de la Cric frente a que la manifestación será pacífica son positivas, pero considera que aún hacen falta razones que justifiquen la llegada de la Minga a la ciudad.



“No entiendo muy bien el propósito de manifestar la inconformidad desde el desplazamiento a Cali, podrían haberlo hecho en su sede con dignidad. Yo no es que rechace la presencia de la Minga, simplemente no he podido entender la lógica de su desplazamiento hacia la ciudad”, recalcó Moreno.

Ante estas preocupaciones, el Alcalde de Cali adelantó ayer otra reunión con los secretarios de despacho para consolidar las acciones que se adelantarán durante la jornada de protesta, desde las diferentes entidades para que todo se desarrolle en total control.



“La comunidad indígena nos señala que se trata de una movilización en convivencia y en paz el 10 de diciembre, que es el día internacional de los Derechos Humanos, por lo que la movilización estará orientada al respeto de la vida y a la reclamación de sus derechos que vienen siendo vulnerados en el departamento del Cauca”, afirmó Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

2.600 hombres y mujeres de la Policía Nacional serán los encargados de velar por la seguridad de los manifestantes y habitantes de la capital del Valle del Cauca.

Medidas dispuestas



Inicialmente, a manera de garantizar que se dé el menor impacto a la movilidad en la ciudad, desde la Secretaría de Movilidad Municipal anunciaron un acompañamiento constante de las Minga a partir de su ingreso en horas de la mañana a la ciudad, hasta su salida en la tarde.



“Para su entrada hemos dispuesto un acompañamiento con 25 agentes de tránsito coordinados por dos agentes que hacen funciones de supervisión. Adicional a eso, tendremos 40 agentes: 20 en la mañana con dos supervisores y 20 en la tarde con dos supervisores, que estarán dispuestos para atender cualquier eventualidad”, indicó William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



En ese mismo sentido, teniendo en cuenta que será una manifestación masiva, desde la Secretaría de Salud anunciaron que se contará con 100 activadores que repartirán tapabocas durante la protesta y que harán sensibilización frente al cuidado del Covid-19.

“Tendremos dos puntos de vacunación: uno que estará dispuesto en la Universidad del Valle, que es donde llegará inicialmente la Minga, y otro que estará en el estadio acompañando la concentración en el Parque de las Banderas”, indicó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali.



Además, se contará con 5 carpas con atención prehospitalaria durante todo el recorrido, para así responder a cualquier percance de salud.



Por otra parte, desde la Secretaría de Paz y Cultura ciudadana,

informaron que se tendrán 350 mediadores de paz que acompañarán el recorrido de la Minga, además que se contará con 30 intercesores de paz más con 4 vehículos que estarán dispuestos para reaccionar en caso de alteraciones.