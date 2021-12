Así será el recorrido de la minga indígena, que llegará a Cali este viernes

Con el fin de definir el plan de acción ante la llegada a Cali de la minga indígena procedente del Cauca, este viernes 10 de diciembre, las autoridades realizaron este martes un consejo de seguridad.



El jueves 9 de diciembre las comunidades indígenas ingresarán a Jamundí y se ubicará en un estadio que se acondicionó para ellos en este municipio. Posteriormente, en la mañana del 10 de diciembre, iniciarán su ruta hacia Cali.



El desplazamiento iniciará a las 8:00 a.m. desde Jamundí hasta la Universidad del Valle, donde la minga dejará sus chivas y dará inicio a una caminata hacia el Parque de las Banderas.



"El recorrido inicia desde el municipio de Jamundí desde 7:30 a.m. a 8:00 a.m. por la vía Panamericana, dirigiéndose a la Universidad de Valle, donde alrededor de las 9:00 a.m. esperamos que arriben los vehículos de la minga, desciendan las personas e inicien una marcha", detalló William Vallejo, secretario de Movilidad de Cali.



Según el funcionario, la marcha avanzará por la Calle Quinta por aproximadamente una hora, con destino al Parque de las Banderas.



"Ahí, durante las horas de la mañana y tarde, estarán haciendo una serie de actividades culturales y homenajes, expresando su voz y los motivos por los cuales se movilizan, aproximadamente a las 4:00 p.m. estarán regresando utilizando estos vehículos para retornar al departamento del Cauca", agregó.



El tránsito de los indígenas estará acompañado de 25 agentes de tránsito y dos agentes supervisores. Adicionalmente, 40 agentes y dos supervisores contarán con disponibilidad para responder a las eventualidades que puedan presentarse.



"Se planea que al retirarse la minga tome la Calle Novena, posteriormente la Autopista Suroriental y finalmente a través de la Calle 5 con Carrera 10 conecte con la vía Panamericana hacia el municipio de Jamundí", sostuvo Vallejo.



El secretario indicó que desde la dependencia se anunciará mediante mediante redes sociales el estado de las vías y los posibles desvíos.



¿Cómo se prepara Cali?

El Alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, indicó por su parte que el desarrollo del consejo permitió la creación de pactos que priorizarán la vida de los caleños y los indígenas que transitarán por el municipio.



"Hemos llegado a unos pactos claros por la vida y el desarrollo de la actividad de este 10 de diciembre, será una movilización en paz. Las motivaciones de esta movilización están orientadas a la promoción de la vida y el respeto de sus derechos que vienen siendo vulnerados en el departamento del Cauca en especial", aseveró Ospina.



Cali se ha preparado para la visita articulando el trabajo de entidades como la Policía, el Ejército, la tercera brigada, los consejeros mayores del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, la ONU, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Gobernación.



El brigadier general Juan Carlos León, comandante de la Policía Metropolitana de Cali detalló que: "el paso de la minga va a contar con un encapsulamiento por parte la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Cali y de los indígenas que vienen a visitarnos".



"Este es un trabajo de 2.600 hombres y mujeres, que vamos a estar muy pendientes de la seguridad y evitaremos cualquier hecho que vaya a trascender en algún tipo de bloqueo o desmán que no lo vamos a permitir", agregó León.

Finalmente, el Secretario de Paz y Cultura Ciudadana, Danis Rentería, compartió los detalles del trabajo que realizará su dependencia durante la visita de la minga.



"Contaremos con 350 mediadores de paz que vamos a estar haciendo el acompañamiento, durante la movilización vamos a estar con 200 personas acompañándolas y vamos a tener 150 más en articulación con la fuerza pública, vamos a estar en las estaciones del MÍO haciendo una cadena humana desde la Universidad del Valle hasta el Parque de las Banderas", informó Rentería.



Y añadió que: "contaremos con 30 mediadores de paz que van a estar en la casa de la memoria y con cuatro vehículos para reaccionar en el momento en el que se presente algo diferente a la movilización en Cali".



¿Cómo se protegerá la salud de los asistentes?

Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de la ciudad comentó que: "se contará con la prestación de salud municipal y departamental por si se llega a presentar alguna eventualidad de salud, además, se instalarán cinco carpas al rededor del recorrido de la minga donde se tendrá atención pre hospitalaria para atender cualquier situación de mareos o golpe de calor".



En cuanto al componente de la bioseguridad, la ciudad dispondrá de 100 activadores, que acompañaran a la minga con entrega de tapabocas, pedagogía y acompañamiento permanente durante el recorrido y en el Parque de las Banderas.



Torres también comentó que estarán disponibles dos puntos de vacunación, uno en la Universidad del Valle y otro en el Estadio.