Concejales cuestionan 'pico y placa' para el kilómetro 18 y piden otro tipo de medidas

Ante los operativos de control realizados este domingo en el kilómetro 18, varios concejales de la ciudad solicitaron que se replanteen las medidas y se elimine la restricción del Pico y Placa para transitar por el sector.



El concejal Juan Marín Bravo es una de las voces que rechazó el pico y placa y aseguró que esta no es la medida adecuada para controlar los problemas viales que cada fin de semana se registran en la zona.



"Quedó demostrado que cuando hay guardas y policías el flujo vehicular funciona, pero no podemos seguir con medidas restrictivas que han demostrado que no han servido, que no funcionan. No podemos seguir colocando medidas restrictivas justificando la falta de autoridad y permisividad que no da una solución de fondo", mencionó.



Dijo además que es necesario que las autoridades de Cali establezcan medidas junto a la Secretaría de Seguridad del Valle del Cauca para que haya un que trabajo "junto con el municipio de Dagua para formar un CAI de forma permanente":



El cabildante Roberto Rodríguez compartió la opinión de Bravo y manifestó que la solución al caos vehicular del kilómetro 18 no es aplicar medidas restrictivas, sino implementar un CAI permanente en el sector.



"Hay que tener las garantías de seguridad todos los días, no solo el domingo. Se ha confirmado la presencia de personas que deambulan portando armas blancas y de alto alcance. Se necesita que en el kilómetro 18 la Policía y el Ejército tengan un lugar permanente como un CAI", aseveró.



Solicito a la @AlcaldiaDeCali levantar la medida de pico y placa y pico cédula para la asistencia al Km 18, dichas restricciones afectan los planes de reactivación económica. ¡Se necesita un CAI de forma permanente en este lugar y mayor presencia de agentes de tránsito! — Juan Martín Bravo C. (@juanmartinbc) August 9, 2021



Por su parte, la concejala Alexandra Hernández se refirió al tema e hizo un llamado a las autoridades de seguridad y movilidad de Cali para que evalúen otras medidas diferentes a la del pico y placa.



"Que se evalúe si el pico y placa afecta a quienes se han portado bien, porque en el sector hay que regular es la congestión y el uso de la alta vehicular", comentó.



Entre tanto, el cabildante Roberto Ortiz aseguró que aunque sí son necesarios los operativos para controlar el caos vial, restringir el tránsito vehicular en el sector afectaría el comercio y la reactivación económica de la ciudad.



"Pido a la Alcaldía que reconsideren el pico y placa porque hay empresarios que ante la recuperación que quieren tener de su economía se van a ver afectados, para qué esa medida si ya hay orden y control", precisó Ortiz.



Cabe recordar que este domingo fueron interpuestos más de 60 notificaciones sancionatorias y 35 motos fueron inmovilizadas durante el primero operativo de movilidad realizado este fin de semana en el kilómetro 18.

