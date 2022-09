Concejal asegura que Cali ahora es el escenario de una "batalla de bandas trasnacionales"

El estudio que reveló que Cali es la ciudad que registra la mayor cifra de sicariatos en el país aún sigue generando críticas para las autoridades locales, siendo una de ellas la del concejal Fernando Tamayo, quien aseguró que estos resultados estarían evidenciando el "grave problema de seguridad que atraviesa el Distrito".



Al respecto, el Cabildante manifestó que es necesario que las autoridades locales tomen medidas rápidas para combatir la delincuencia que hay en la ciudad porque, según advirtió, Cali se está "convirtiendo en el escenario de una batalla de bandas trasnacionales de distintos negocios ilegales".



De acuerdo con lo mencionado por Tamayo, las altas cifras de muertes violentas que se están registrando en la ciudad estarían relacionadas con ajustes de cuentas no solo entre bandas delictivas locales, sino también entre grupos que han emigrado de otros países y estarían estableciendo en Cali su actuar delictivo.



"Ya no son bandas pequeñas ni el pequeño microtráfico o prestamista de ‘gota a gota’ sino una ciudad que está siendo fragmentada por la lucha de poder entre bandas internacionales como la del Tren de Aragua, los carteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa y bandas locales al servicio del Clan del Golfo como la de Los Flacos", comentó el Cabildante.



Incluso, el Concejal aseguró que las autoridades no deben descartar que los recientes actos de violencia que se han reportado en Cali, donde se han encontrado cuerpos desmembrados y caletas con granadas y armas de largo alcance, puedan ser resultado de la disputa por el territorio de grupos internacionales que han llegado a la ciudad.



"No podemos desconocer, y menos la Alcaldía de Cali, que hay presencia de bandas internacionales como el Tren de Aragua, que llegó desde Venezuela hasta las principales ciudades de Colombia para disputarse las plazas más grandes de tráfico de estupefacientes. Lo que tenemos es un problema trasnacional porque este grupo delictivo también estaría operando en Ecuador, Perú, Bolivia y Chile", aseveró Tamayo.



Pero su crítica no quedó ahí y el Concejal, incluso, comentó que estas bandas no están solo de paso por la ciudad porque el negocio del tráfico de drogas les es muy rentable. Además, fue enfático en que se debe intervenir y solicitar apoyo de las autoridades departamentales y nacionales porque "esa toma de los territorios es lo que nos tiene con esas cifras espeluznantes de sicariato".



​"Por eso es importante admitir que tenemos un problema que incluso nos sobrepasa como Distrito, que debemos convocar a la Nación a que participe de la solución, como lo solicitó la gobernadora Clara Luz Roldán para que se apoye a Cali y a la región con recursos, con pie de fuerza y con tecnología que nos permita trabaje con los grupos de Inteligencia del Ejército y de la Policía para poder combatir la delincuencia organizada que se está tomando la región", indicó Tamayo.



Finalmente, el Cabildante rechazó que se le esté dando más prioridad a promover a otros temas que a hacerle frente a los asesinatos los cuales, según recalcó, están siendo vistos por las autoridades locales como hechos aislados a la presencia de bandas transnacionales en Cali.



"Cali se está convirtiendo en el epicentro de bandas venezolanas, mexicanas y colombianas. Es hora de dejar de hablar de rumba, eso está bien para Cuba y su son cubano, acá estamos viviendo otra realidad", dijo.

