La crítica a la Alcaldía de Cali por "priorizar" la rumba por encima de las cifras de sicariato

Una crítica a la Alcaldía de Cali por su posición frente a las cifras de asesinatos que se registran en la ciudad realizó el concejal Fernando Tamayo, quien rechazó el hecho de que, según él, se le esté dando más prioridad a promover la rumba que a hacerle frente a los asesinatos.



El Cabildante se refirió al estudio realizado por Futuros Urbanos, en el que se concluyó que, con 430 casos en 2022, Cali es la ciudad que registra la mayor cifra de sicariatos en el país. Al Respecto, Tamayo manifestó que las autoridades locales están desconectadas del trabajo de salvar la vida.



De hecho, el Concejal fue enfático en que en vez de estar enfocados en "salvar la vida, la honra y los bienes" de los caleños, la Alcaldía de la ciudad ha preferido concentrar sus esfuerzos en otros temas, siendo

uno de ellos el de "promover la rumba hasta las 5:00 a.m.".



"Ni siquiera se puede entender cómo van a destinar a la Policía a hacer controles, mientras hay bandas organizadas matándose por los negocios ilegales o matando a la gente que opone resistencia a sus actos delictivos", comentó el concejal Tamayo.



Pero la crítica no quedó ahí y el Cabildante aseguró que aunque las cifras de la Alcaldía hablen de reducción de asesinatos, él no confía del todo en estas. Además, manifestó que es necesario que quienes tienen las riendas de la ciudad analicen sus prioridades porqués según dijo, la magnitud del problema de las muertes violentas no lo están teniendo en cuenta.



"Es cierto que hay una reducción si se compara con el año pasado, aunque yo tengo mis reservas frente a las cifras del Observatorio de Seguridad. Pero la Administración hace fiestas cuando no está viendo la magnitud del problema y es que hay más de 600 homicidios, una cifra escandalosa para una ciudad con dos millones de habitantes", precisó Tamayo.

Mientras el secretario de Seguridad piensa en rumba hasta las 5:00 a.m., Cali se consolida como la capital del sicariato en Colombia.

