La medida de pico y placa continuará rigiendo en Cali, sin ningún tipo de modificación, hasta este viernes 31 de diciembre, confirmó la Secretaría de Movilidad de la capital del Valle.



Ante la inquietud sobre cómo operaría el pico y placa en la ciudad en el cierre del año, las autoridades locales explicaron que en los tres días restantes de este 2021 no habrá cambios a esta medida porque el decreto por el que esta rige, tiene vigencia hasta este 31 de diciembre.



Así entonces, desde este martes y hasta el viernes 31 de diciembre la medida continuará rigiendo desde las 6:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. y desde las 4:00 p.m. hasta las 8:00 p.m.



Cabe recordar que el pico y placa este martes 28 de diciembre rige para los vehículos con placas terminadas en 1 o 2, el miércoles será para los carros con identificación final 3 o 4, el jueves aplicará para los que terminen en 5 o 6 y finalmente, el viernes tendrán restricción los automóviles cuya placa finalice en 7 o 8.

Con relación a cómo operará el pico y placa a partir del próximo sábado 1 de enero, desde la Secretaría de Movilidad explicaron que, por ahora, la medida no aplicaría durante las dos primeras semanas de 2022.



"Mientras se elabora el respectivo decreto distrital, que estará firmado por Alcalde, creemos que entre el primero y el 15 o 17 de enero, aproximadamente, no vamos a tener pico y placa", comentó el subsecretario de Movilidad, Edwin Candelo, a Blu Radio.



De acuerdo con lo indicado, las autoridades de tránsito se encuentran trabajando en nuevo decreto con el que regiría esta medida el año entrante, por lo cual, los detalles sobre cómo funcionará se darían a conocer en los próximos días.



Aunque se desconoce si en 2022 esta medida restrictiva de movilidad tendría cambios drásticos o si solo variaría un digito, se espera que, como todos los años, haya unos días de pedagogía para que la ciudadanía se adapte a las nuevas reglas.