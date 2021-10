Caravanas, riñas, capturas e incautaciones, el balance de la víspera de Halloween en Cali

Las autoridades locales dieron un balance positivo de los operativos realizados en Cali en la víspera de la celebración de Halloween.



De acuerdo con lo informado, este sábado no hubo inconvenientes con caravanas de motocicletas y las tres que identificadas, que pretendían recorrer varias vías de la ciudad, lograron ser desactivadas.



El secretario de Movilidad, William Vallejo, detalló que aunque no hubo reporte de pruebas de alcoholemia positivas, ni caos o desórdenes, fue necesario realizar 116 procedimientos y 25 inmovilizaciones.



Indicó, además, que con acompañamiento del Esmad se llevaron a cabo operativos en 18 puntos críticos, como zonas gastronómicas y de entretenimiento. Según mencionó, se identificaron algunos vehículos que no cumplían con los requisitos para circular.



"Continuaremos con el plan retorno acompañando y además vigilando los sitios de infraestructura, como los deprimidos de la Avenida Colombia y la Autopista Sur Oriental que se encuentran cerrados en horario especial", comentó Vallejo.



Aunque no hubo alteraciones al orden público, en la ciudad sí ocurrieron algunos hechos que requirieron la intervención de la Policía, entre ellos varios casos de riñas que fueron reportados por la línea de emergencia de la Institución.



Según manifestó el general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, en lo que va de este puente festivo en la capital del Valle se han registrado cerca de 560 casos de riñas y se han recibido recibido 3300 llamadas al 123.



Además, este sábado se realizaron más de 10 capturas y se incautaron ocho armas por porte ilegal, cuatro de ellas traumáticas.



"El comportamiento de los caleños ha sido muy positivo, esperamos que así sea el domingo. Nosotros hemos trabajado con 1500 hombres de Esmad, Policía Comunitaria y Judicial, 16 grupos de infancia y adolescencia para acompañar niños, niñas y adolescentes", aseveró.

Teniendo en cuenta que para este domingo las personas celebrarán de manera oficial Halloween, las autoridades pidieron a la comunidad reportar cualquier incidente que pueda provocar alteraciones.



"Desde las secretarías también sacamos unos turnos de apoyo para estar acompañando a nuestra fuerza pública, vamos a tener casi 800 este domingo", acotó el secretario de Seguridad, Carlos Soler.



De acuerdo con lo informado, por redes sociales estarían circulando convocatorias a caravanas, por lo cual, las autoridades pidieron a la ciudadanía evitar participar en actos de vandalismo o en grupos que quieran provocar daños.



"Pedimos el control sobre las bebidas embriagantes: invitamos a no manejar vehículos en estado de embriaguez, no generar daños y pensar que es el 'Día de los niños' y no el 'día de los adultos'. Agradecemos la cultura, la educación, entender el manejo de la casa común y la reactivación económica", precisó Soler.