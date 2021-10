Tres caravanas de motos desactivadas por las autoridades en la noche del sábado

A pesar del llamado de las autoridades y las restricciones existentes en la ciudad, al menos tres caravanas de motos se registraron en la noche de este sábado, 30 de octubre.



Así lo confirmaron las autoridades en un primer balance de la noche del sábado, en el que indicaron que dichas caravanas fueron desactivadas.



"Tenemos personal del Esmad y de la vigilancia, directamente en los puntos donde hemos revisado con inteligencia que se pueden presentar caravanas. Se han presentado tres, las cuales han sido disueltas de forma inmediata, para evitar las congestiones y las quejas que nos han colocado los ciudadanos", indicó el brigadier general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.



El oficial también indicó que la Institución ha recibido 3.331 llamadas a la línea de emergencia entre el viernes y este sábado, en las que se han registrado 560 casos de riñas, los cuales han sido atendidos por uniformados de la Policía. En lo que va del fin de semana, se han impuesto 598 comparendos.



"Hemos realizado 12 capturas y la incautación de cuatro armas por porte ilegal y cuatro armas traumáticas", ahondó el general León Montes.



El comandante de la Policía destacó que, en términos generales, el comportamiento de la ciudadanía este sábado ha sido bueno e invitó a que se mantenga el mismo durante el resto del 'puente' de Halloween.



La Institución dispuso de 1.500 uniformados en toda la ciudad, además de 16 grupos de infancia y adolescencia, con el fin de garantizar que la fiesta del 'Día de las brujas' se viva en tranquilidad en la capital del Valle.

#ConstruyendoSeguridad I Cerca de 600 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, más de 20 capturas y la incautación de 8 armas de fuego, son resultados que nos ayudan a fortalecer la seguridad ciudadana en el fin de semana de Halloween. #CaliCo @SeguridadCali pic.twitter.com/trpi1WHxuv — Brigadier General Juan Carlos León Montes (@PoliciaCali) October 31, 2021

Lea también: Caravanas, piques de motos y pólvora desafiaron restricciones de Halloween en Cali



Para el dispositivo de seguridad, las autoridades activaron 25 puntos estratégicos a lo largo de la ciudad, con presencia de funcionarios de secretarías como Seguridad, Salud y Movilidad.



"Desde las secretarías también sacamos unos turnos de apoyo para estar acompañando a nuestra fuerza pública con más o menos 540 hombres y mujeres de las dependencias este viernes, 540 este sábado y vamos a tener casi 800 este domingo", indicó el secretario de Seguridad, Carlos Javier Soler Parra.



El funcionario recordó que este fin de semana no solo es importante por la celebración de la cual son protagonistas los niños, sino por la reactivación económica alrededor de la festividad con la que finaliza octubre.



"Pedimos el apoyo para que no haya grupos de personas que quieran vandalizar, hacer daño; pedimos el control sobre las bebidas embriagantes: invitamos a no manejar vehículos en estado de embriaguez, no generar daños y pensar que es el 'Día de los niños' y no el 'día de los adultos'", subrayó.