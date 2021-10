Seis caravanas se llevaron a cabo en la noche de este viernes en Cali, pese a los operativos realizados por las autoridades en la víspera del fin de semana de Halloween.



Así lo confirmó la Policía Metropolitana de Cali, que informó que en varios sectores de la ciudad se reportaron masivas caravanas de motociclistas quienes recorrieron las vías a alta velocidad realizando, incluso, maniobras de alto riesgo.



En videos difundidos a través de las redes sociales, se observa cómo los motociclistas se movilizaron por el centro, la Avenida de las Américas y los sectores de Menga y Sameco, en el norte de la capital del Valle.



Durante el desarrollo de los operativos para controlar el orden público y contener las caravanas, las autoridades realizaron 76 procedimientos e inmovilizaron 22 motocicletas.



Lea además: A pesar de operativos, reportan caravanas de motos este viernes en Cali



El general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, detalló que de las seis caravanas identificadas, cuatros tuvieron buen comportamiento, mientras que en las dos otras dos hubo piques de motocicletas y lanzamiento de pólvora.



"Se registraron al rededor de 6 caravas con buen comportamiento, a excepción de una que salió del sector de Sameco y que presentó lanzamiento de pólvora, piques de motos y malos comportamientos de tránsito. La situación fue controlada", detalló el general León.

Sobre la Calle 5 transitan al menos 300 motocicletas en la noche de este viernes. Este es el panorama.



🎥Tomado de redes. pic.twitter.com/nuPi42PYTW — El País Cali 📰#ElPaisPaLante (@elpaiscali) October 30, 2021



El subsecretario de la Política de Seguridad de Cali, Guillermo Londoño, manifestó que aunque las caravanas de este viernes sí requirieron la reacción inmediata de las autoridades, también se identificó que en redes sociales se compartieron videos falsos para "dar sensación de desorden".



"Hemos identificado que en algunas de las caravanas han modificado los exostos de las motos para generar un ruido que se asimila a pólvora y disparos, pero que en realidad son modificaciones. Compartieron videos de años anteriores y de otras ciudades para dar la sensación de caos", mencionó Londoño.



Comentó, además, que con el fin de garantizar la seguridad y el orden público, este puente festivo se desplegará un dispositivo de más de 1.400 uniformados que estarán en puntos 'clave' de la ciudad.



Lea también: No habrá toque de queda ni ley seca durante Halloween en Cali: estas son las medidas



Cabe recordar que previo a este hecho las autoridades locales ya habían alertado de convocatorias por redes sociales para realizar caravanas de motociclistas por la celebración de Halloween en la ciudad.



Por tal motivo, se tomaron medidas como mantener la restricción del parrillero hombre, cerrar los túneles de la Avenida Colombia y de Comfandi del Prado, así como de restringir la venta de gasolina a quienes no se retiren el casco en el momento en el que vayan a tanquear.



Según detalló el secretario de Movilidad, William Vallejo, el acceso a los túneles estará cerrado entre las 5:00 p.m. del sábado hasta las 6:00 a.m. del domingo, así como desde las 5:00 p.m. del domingo y las 6:00 a.m. del lunes festivo.