No habrá Ley Seca ni toque de queda, no podrán circular motocicletas con parrillero hombre y no se podrá transitar por varios túneles de la ciudad, son algunas las medidas de control de orden público que regirán en Cali durante el puente de celebración de 'Halloween'.



El anuncio lo hizo el alcalde Jorge Iván Ospina, quien explicó que durante estas jornadas de celebración se realizarán operativos de control de seguridad en diferentes sectores de la ciudad. Las secretarías de Salud, Seguridad y Movilidad realizarán trabajos conjuntos en cooperación con la Policía Metropolitana.



"Se cerrarán algunos espacios donde puedan ocurrir escenas de indisciplina social, hago referencia a los túneles de la Avenida Colombia y de Comfandi del Prado, que van a estar cerrados de 5:00 p.m. a 6:00 a.m. de sábado a domingo y de domingo a lunes. 2500 servidores públicos estarán en terreno", aseveró.



Ospina indicó que durante este fin de semana se activará un Puesto de Mando Unificado mediante el cual se vigilará que en los diferentes sectores de entretenimiento no se presenten inconvenientes de orden público. Según dijo, en estas zonas también se realizarán jornadas especiales de vacunación anticovid.



De acuerdo con lo detallado, se realizarán controles de cumplimiento de aforo, distanciamiento y uso de tapabocas en las diferentes zonas culturales, comerciales y gastronómicas de la ciudad. Además, habrá operativos de vigilancia en bares y discotecas para evitar que haya comercialización de licor adulterado.



"No vamos a tener toque de queda ni ley seca porque necesitamos movilizar nuestra economía, debemos posibilitar el ingreso a todos aquellos que están en los servicios de gastronomía, hotelería, bares y discotecas. Seria inapropiado porque están esperando esta actividad para poder mejorar su economía", acotó.

Frente a las medidas de seguridad, el general Juan Carlos León, comandante de la Policía de Cali, informó que 1.500 uniformados estarán acompañando a la comunidad, esto con el fin de evitar que se presenten afectaciones al orden público.



"Se acompañarán los puntos de la ciudad más críticos y todas las caravanas de motos que se presenten. Tenemos grupos de inteligencia mirando desde dónde salen esas caravanas para evitar desmanes y si se produce algún hecho delictivo, de inmediato actuar", expresó.



Las autoridades determinaron, además, que durante este puente festivo las estaciones de gasolina estarán vigiladas por el Ejército y la Policía para evitar que se presenten casos de atracos por parte de personas que se disfracen para cometer delitos.

"Restringiremos la venta de gasolina para quien no se quite el casco; la persona que va a tanquear debe quitárselo para evitar los hurtos repetidos que estamos teniendo en estos establecimientos", comentó.



Con relación a estas medidas, el secretario de Movilidad, William Vallejo, explicó que se realizarán patrullajes junto a la Policía y que 200 agentes estarán verificando que no haya inconvenientes de tránsito vehicular.



Teniendo en cuenta que este fin de semana habrá planes 'éxodo y retorno' por las personas que salen de Cali aprovechando el puente festivo, Vallejo mencionó que en las zonas de entrada y salida de la ciudad se dispondrán dispositivos de control para regular que el flujo vehicular no interfiera con las celebraciones.