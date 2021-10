La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunció las medidas de seguridad y control del orden público para este fin de semana del Halloween en los 40 municipios del departamento que no son distritos especiales.



La mandataria anunció que en estas localidades habrá toque de queda para menores de edad a partir del domingo 31 a las 11:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del lunes 1 de noviembre.



“Hemos tomado la decisión para proteger a nuestros menores, para proteger a los padres de familia, de que el 31 de octubre pueden salir los niños, los jóvenes, todos a disfrutar y pedir dulces, pero hasta las 11:00 de la noche. Después de esa hora no debe haber ningún menor de edad en la calle”, manifestó Roldán.



Como medida de protección a nuestros niñ@s, tomamos la decisión con nuestra Fuerza Pública; de toque de queda para menores de edad este 31 de Octubre entre 11 p.m. y 5:00 a.m. del 1 de noviembre. #ValleSeguro pic.twitter.com/kJNCbcSEhm — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) October 28, 2021

En desarrollo...