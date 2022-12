Caos vehicular y molestia entre los caleños causó el cierre de vías por carrera deportiva

Caos vehicular, quejas de conductores y molestia entre algunos caleños causaron los diferentes cierres viales que se implementaron en varias zonas de la ciudad, esto debido a la carrera internacional Río Cali que se realizó en la mañana de este domingo.



Teniendo en cuenta que el evento deportivo inició entre las 7:00 y las 7:30 a.m., diferentes vías del norte, centro y oeste de la ciudad fueron cerradas en las primeras horas de la mañana, lo que ocasionó molestia entre gran parte de los caleños que quedaron en medio de 'embotellamientos' y trancones porque se desconocían los cierres.



De hecho, a través de redes sociales los ciudadanos manifestaron su descontento no porque se haya llevado a cabo el evento deportivo, sino porque las autoridades correspondientes no habrían comunicado oportunamente cuáles vías iban a ser cerradas y en qué horario así lo estarían.



A pesar de las quejas, también hubo caleños que pidieron no alarmarse puesto que la duración del evento deportivo no era mayor a tres horas. Aunque se explicó que sí había carteles advirtiendo los cierres viales, los usuarios pidieron a la Secretaría de Movilidad que, para un próximo evento, se divulgue oportunamente y con mayor detalle la información.

Los caleños han manifestado su inconformidad porque desde la Secretaría de Movilidad no informaron que, debido a la Carrera Internacional Río Cali que se realizó en la mañana de este domingo, se iban a presentar cierres viales en diferentes sectores de la ciudad.

📸Redes sociales pic.twitter.com/xR9dFqKNt3 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) December 18, 2022