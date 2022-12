¿Puentes o pasos peatonales? Caleños opinan sobre un problema que los aqueja a diario

Atravesar una calle en Cali puede ser todo un viacrucis para algunos caleños. En la ciudad hay cerca de 190.000 personas con problemas de movilidad reducida o discapacidad, de acuerdo con datos del Dane, quienes sufren por no poder subir o bajar un puente o transitar por un andén.



Esto pasa porque varios de los puentes peatonales que existen en la ciudad no están adaptados para que todos los ciudadanos accedan a ellos, lo que hace que en muchas ocasiones sean poco transitados.



Por lo anterior, y por otras razones, se derribó hace una semana el puente peatonal de la calle 5 con carrera 6, el cual se reemplazó por un paso semaforizado buscando darle prioridad en la vía al peatón.



Este caso generó polémica entre la ciudadanía porque algunos creen que se debe privilegiar el vehículo, pero lo cierto es que los expertos y las personas con movilidad reducida apoyan este tipo de decisiones y promueven que todos los puentes peatonales sean reemplazados por más pasos a nivel.



Lea además: ¿Qué pasa con el Puente de Juanchito? Comunidad denuncia que no ve obreros trabajando



“Los puentes peatonales en la ciudad son muy poco incluyentes. Es mucho más funcional lo que acaba de pasar en la calle 5, ya que hace que una persona con discapacidad o movilidad reducida no tenga que buscar apoyo para pasar la vía y lo pueda hacer con tranquilidad”, comentó Liliana Cuéllar, lideresa en temas de defensa a la población en situación de discapacidad.



La señora Cuéllar sufre hace varios años de radiculopatía y pie caído, condiciones que hacen que transitar diariamente por las calles de la ciudad se convierta en una odisea.

Cali tiene muy poco espacio público para los peatones. Por ello, la Alcaldía tiene el proyecto de realizar cinco megaparques, además de tres bulevares que ayudarán a aumentar las zonas verdes de la ciudad.

“Por ejemplo, hay un puente peatonal en la autopista Suroriental cercano al barrio Colseguros, solo lo he pasado dos veces y no lo volveré a hacer porque no tiene rampa, los peldaños son muy angostos y se me dificulta subirlos. Debido a mi discapacidad física, el pie es muy grande y no descansa bien en cada uno de esos escalones, entonces siempre me toca pedir ayuda para subirlo”, comentó Cuéllar.



Según información de la Secretaría de Infraestructura de Cali, en la ciudad hay 388 puentes peatonales y 157 mixtos (paso vehicular y peatonal), pero solo alrededor del 10 % de ellos están adaptados para personas con problemas de movilidad.



“Desafortunadamente, cuando la norma salió la ciudad ya tenía muchos puentes construidos. Hay que transformarlos, lo que es complejo, porque para poder ponerles rampas hay que comprar predios por las longitudes que estas manejan, pero ya estamos estudiando los puentes que tienen esta dificultad”, señaló recientemente el secretario de Infraestructura de Cali, Néstor Martínez.

Los pasos pompeyanos obligan a los vehículos y motocicletas a disminuir la velocidad en las calles, debido a que son pensados para darle la prioridad de cruce a los peatones. Por: José Luis Guzmán / El País

¿Se deberían demoler los puentes?

De acuerdo con algunos expertos, Cali debe cambiar la manera en la que le brinda opciones de movilidad a los peatones, debido a que en otras ciudades del mundo más desarrolladas es casi nula la presencia de pasos peatonales elevados.



“Si quisiéramos pensar qué tanto Cali está pensada para el peatón, y la calificáramos del uno al diez, la ciudad sacaría uno. Los puentes peatonales deberían de existir solo en autopistas, de resto, deberían estar prohibidos en otras zonas, pero lo que pasa es que el POT tiene algunos errores en ese sentido”, opinó Juan Carlos Ponce de León, urbanista y exdirector de Planeación de la capital del Valle.

​

Además, Ponce de León recalcó que en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se hizo en la Alcaldía de Rodrigo Guerrero se cometió el error de permitir el parqueadero en los antejardines de las viviendas, lo que hizo que se redujeran los andenes para el peatón en la ciudad.



“Lo que se debe hacer es replantear el POT, pero lo que pasa es que eso solo se revisa cada 12 años, es decir que le tocará a la siguiente Alcaldía replantearse estos puntos”, manifestó Ponce de León.



Pero, ¿qué efecto generaría en el tráfico vehicular la demolición de los puentes peatonales? Para el coordinador local de la iniciativa Bloomberg por la Seguridad Vial Mundial, Henry Martin, este sería un cambio positivo, pues incluso podría contribuir a la disminución de los siniestros viales.

La Alcaldía también está estudiando la posibilidad de demoler el puente peatonal a la altura de la Universidad Autónoma, donde ya existe un paso semaforizado que supliría su función.

“Las ciudades como Barcelona, en España, desde hace más de 15 años han eliminado los puentes peatonales casi en su totalidad, esto debido a que las personas tienen derecho a vivir la ciudad y volverla más cercana. Los puentes son elementos que casi siempre alientan la velocidad porque dejan la vía libre, mientras que los cruces semaforizados o pasos pompeyanos vuelven la ciudad a escala humana”, expuso Martin.



Incluso Darío Hidalgo, experto en movilidad y docente, recalcó que “los datos muestran que no necesariamente los puentes peatonales reducen la siniestralidad, de hecho, hay unos estudios en Bogotá que muestran que cerca a puentes peatonales se producen más siniestros con heridos y con muertos”, comentó Hidalgo.



Cali cuenta con 788.149 vehículos (carros y motos) y la ciudad tiene una población de 2,4 millones de personas, es decir que más de la mitad de los habitantes no usan vehículo particular.



Frente a este panorama, el director del Departamento de Planeación Municipal, Ricardo Castro, informó que se está trabajando para dejar de pensar que el vehículo debe ser priorizado y aseguró que, por el contrario, se busca dar protagonismo al peatón.



Le puede interesar: Trámite del pasaporte: usuarios que no terminen el proceso este año perderán su inversión



“Estamos formulando lo que es el Plan Maestro de Espacio Público, dentro del cual está el inventario de andenes para saber cuál es su estado actual, tener certeza de cómo está diseñada la ciudad y ver qué se debe mejorar”, puntualizó Castro.



Asimismo, el funcionario reveló que la asesora de incapacidad del alcalde Ospina está trabajando en la Política Pública de Discapacidad, para así también diagnosticar qué tanto está adaptada la ciudad para esta población y así poder realizar ajustes con base en los resultados.



“También estamos estudiando una posible modificación del POT, pero en ese paquete también entran todos los cambios que tendría la ciudad cuando se avale el proyecto de Cali Distrito”, resaltó Castro.