Borrador de decreto de pico y placa también plantea día sin carro y restricciones para motos

Este miércoles fue publicado el borrador del decreto de pico y placo que, además de las nuevas reglas de esta restricción, también detalla otras medidas que serían implementadas en Cali durante el primer semestre del año.



De acuerdo con el documento, entre el 24 de enero y el 1 de julio de 2022 en la capital del Valle se llevará a cabo una jornada de 'día sin carro y sin motocicleta' y, además, se implementarán una serie de restricciones para el tránsito de motos.



Respecto al día sin carro y sin moto, el proyecto determina que la fecha en la que se realizará la jornada y las condiciones que la regirán deberán ser detalladas por las autoridades de tránsito de la ciudad, puesto que la Secretaría de Movilidad será la dependencia que las reglamentará.



Con relación al porqué se va a realizar esta jornada, el documento indica que se hará con el fin de "concientizar a los ciudadanos sobre el impacto negativo generado por el vehículo particular, así como para incentivar el uso de otros modos de transporte sostenible y mejorar las condiciones de calidad del aire en la ciudad".



El borrador del decreto anuncia que en este primer semestre del año en la ciudad se plantea prohibir la circulación de motocicletas entre la 1:00 a.m. y las 5:00 a.m. los días jueves, viernes, sábado y domingo.



Esta restricción tendría como excepciones a los Agentes de Tránsito, los organismos de Socorro, las personas que laboren en empresas de vigilancia y/o seguridad privada quienes deberán portar su uniforme

e identificación, a aquellos que presten servicios de domicilio o mensajería, así como a los miembros de la Fuerza Pública y el Inpec.



De igual manera, el borrador específica que también se planea prohibir en el área urbana la capital del Valle, en todo horario, la circulación de motos que lleven a un menor de 10 años de edad como acompañante.



El borrador del decreto fue publicado este miércoles con el fin de que

la ciudadanía lo conozca y realice las observaciones que considere necesarias sobre esta medida. Los caleños podrán enviar sus sugerencias y recomendaciones al correo electrónico movilidad@cali.gov.co hasta el domingo 23 de enero de 2022.



Puede revisar el proyecto de decreto haciendo clic en este enlace. Los comentarios se deben enviar al

correo movilidad@cali.gov.co