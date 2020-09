Juan Felipe Delgado Rodriguez

Baja cifra de muertos por covid-19 pero piden no disminuir la guardia

Esta semana la cifra de muertes y de nuevos contagios por Covid-19 tuvo una fuerte caída en Colombia y en el Valle del Cauca respecto a meses anteriores.



Mientras en julio cada día fallecían en promedio 27 personas, en el Valle en esta semana el promedio fue de 15. Lo mismo se registra con el número de contagiados que en julio era de 401 cada día y este mes de 340. (ver tabla).



Pese a esta reducción, Dilian Francisca Toro, coordinadora del Comité de Expertos en Salud, Coopesa, señaló que no hay que bajar la guardia ante el virus. Aseguró que le preocupa especialmente lo acontecido el pasado fin de semana en Cali con las aglomeraciones del Kilómetro 18 y los pilotos de los ‘agüelulos’ en el Parque Alameda y el Bulevar del Río.

“La reactivación de los sectores aumenta la movilidad en la ciudad y la transmisividad del virus. Eso es justamente lo que tenemos que evitar para que en un mes o un mes y medio los contagios no vayan a aumentar tan rápido que tengamos que tomar decisiones drásticas que nos lleven a cerrar algunos sectores. No podemos confiarnos”, remarcó Toro.



Por su parte, Javier Torres Muñoz, director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle, explicó que debido a la apertura económica que se dio en la región y en el país en los últimos días, se espera que los contagios aumenten en los siguientes 15 días, así como el número de fallecidos.



“Por eso, lo que va a suceder de aquí en adelante dependerá del comportamiento ciudadano y de que sigamos manteniendo las medidas de autocuidado (uso del tapabocas, lavado de manos y distanciamiento social)”, señaló Muñoz.



Entre tanto, la epidemióloga de la Universidad del Valle, Lyda Osorio, recordó que los datos “actuales” del covid son cifras acumuladas de hace varios días, por lo que no representan la realidad de la pandemia.



“Las muertes son un indicador de lo que pasó hace aproximadamente tres semanas (en agosto) y también sabemos que los nuevos casos positivos son un registro de lo que ocurrió hace varios días porque existe un rezago en el procesamiento de las muestras del covid”, explicó Osorio, y añadió que lo que está pasando en este momento lo veremos reflejado en las próximas semanas.

¿Coronavirus, menos virulento?

El director de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle también asegura que la tendencia a la baja en los nuevos casos de covid y en el número de fallecidos en el país puede deberse a que el coronavirus mutó y ahora es menos dañino y letal.



“Hay algunas publicaciones a nivel mundial que plantean que el covid ha perdido virulencia, lo que significa que actualmente es menos agresivo y mortal. Lo que ocurre es que hay virus que pierden posibilidad de daño cuando están un tiempo prolongado en una determinada región o a nivel mundial, pero eso no significa que no podamos tener un aumento de cifras de contagios y de muertes en las próximas dos o tres semanas”, manifestó.



Por su parte, Dilian Francisca Toro, la coordinadora del Comité de Expertos en Salud, Coopesa, explicó que en Cali y en el Valle la tasa de transmisión del virus (Rt) -que estima cuántos susceptibles pueden ser infectados en promedio por una persona que porta el virus- está actualmente en 0.6, mientras que al principio era de 2,5.

“La velocidad de transmisión del virus ha bajado por varias acciones, entre ellas la vigilancia epidemiológica, las cuarentenas que se hicieron y la estrategia de aislamiento de los infectados en sus domicilios. Pero insisto en que esto no significa que debamos bajar la guardia ante la enfermedad”, precisó Toro.