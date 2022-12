Armar el pesebre navideño, una tradición que perdura en Cali

El pesebre navideño es una de las tradiciones más antiguas y queridas por los colombianos. A lo largo del tiempo se ha mantenido esta costumbre como representación del nacimiento del Niño Dios.



Los barrios y las iglesias en Cali ya están listas para iniciar las novenas que arrancan este viernes. La formas y tamaños de los pesebres no tienen límites, los hay pequeños, que se pueden colocar en cualquier mesa, hasta los más grandes, que se arman en parques, plazas o hasta garajes.

La Iglesia El Templete ya tiene listo también el pesebre que pueden visitar todos los caleños. Este viernes inicia la tradicional novena navideña. Foto: Bernardo Peña

Es el caso de Mariella Suárez, una abuela de 80 años que ha mantenido la tradición. Cuenta que desde sus siete años ayudaba a sus hermanos y a su mamá en la elaboración del mismo.



Actualmente, diseñó un gran pesebre conformado por cientos de figuritas hechas con cartón, algodón, palitos, entre otros materiales. Este se ubica en el garaje de su casa.



Cada año, al llegar diciembre empieza a sacar todas las figuras y materiales para realizar el nuevo nacimiento; tenerlo listo le toma entre 12 a 15 días . Para Mariella, la elaboración del pesebre significa tradición, devoción e ilusión.



“Con el mismo amor y devoción al Niño Dios sigo haciendo la novena, ya no, como antes, que venían los niños del barrio, ahora me reúno con mis amigos, amigas y algunos sobrinos que me acompañan. Con muchísimo orgullo a mis 85 años, les ofrezco la elaboración del pesebre que toda mi vida me ha llenado de fe y alegría”.

Hasta hoy, 15 de diciembre, los caleños pueden postular el pesebre de su barrio al concurso que realiza la Alcaldía de Cali. Deben usar materiales reciclados.

Por otro lado, se encuentra el Párroco José Eugenio Hoyos, quien durante 30 años ha llevado esta tradición coleccionando, hasta el momento, casi 1000 pesebres.



El padre Eugenio Hoyos contó que el primer pesebre de su colección tiene un gran valor sentimental porque está hecho en guadua y se lo dio una comunidad indígena, en El Salvador. Asimismo, el padre explicó que su amor por los pesebres va más allá de observar la diversidad cultural.



“Yo los colecciono porque representan la ternura de Dios sobre la tierra, además los nacimientos nos invitan a orar en comunidad y a orar en familia”, dijo.

El pesebre hecho de paja, es uno de los 1000 nacimientos en exhibición que tiene el padre Hoyos. Foto: Especial para El País

Uno de los pesebres que más le gusta al párroco fue traído de África.

“Está hecho de cerámica y representa su cultura, sin embargo, me impresiona ver cómo los africanos a pesar de estar rodeados de musulmanes conservan algunas creencias alrededor del nacimiento”, resaltó el padre.



En la exhibición de pesebres del padre también se encuentra un nacimiento ecológico hecho con panales de huevos, tubos de papel higiénico y material reciclable que hicieron los jóvenes de la parroquia La Inmaculada Concepción. Demoraron una semana en este proceso.



A pesar de tener una basta colección de nacimientos, el párroco declaró que “el pesebre más bello es el corazón de cada persona porque ahí es donde nace Jesús, nace la esperanza y es donde están verdaderamente todos nuestros proyectos puestos para tener un buen año”.