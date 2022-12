Las luces y sombras del alumbrado navideño en Cali: ciudadanos y turistas le bajan el pulgar

El alumbrado navideño de Cali, que costó $ 14.500 millones, ha recibido numerosas críticas por parte de la ciudadanía y los visitantes que han llegado para la temporada decembrina.



Uno de los principales cuestionamientos es que tuvo su apertura el 7 de diciembre, pero para esa fecha no estaba listo en su totalidad.



El alumbrado está a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp). A su vez este organismo firmó un convenio interadministrativo con Corfecali, el 10 de noviembre, para que esta entidad ejecutara el proyecto (montaje, logística y mantenimiento).



El 17 de noviembre se iniciaron los trabajos y a pesar de que todo debía estar listo el 3 de diciembre, para realizar pruebas técnicas, hasta ayer aún se podían observar trabajadores ubicando luces en diferentes partes de la ciudad.



Lea también: Así será la estrategia para formalizar a los vendedores ambulantes en Cali



Diego Fernando Cortés, director de la Uaesp, explicó que la demora se debió a que Corfecali tuvo dificultades en el proceso de montaje con algunas de las empresas aliadas.



Corfecali, que hace la Feria de Cali, no ejecutó directamente este proyecto sino que subcontrató con otras compañías para realizar todas las actividades del alumbrado.



“Se solicitó una ampliación del plazo, eso quedó consignado en las actas y la interventoría le aceptó su versión técnica del porqué no podía estar listo en ese momento”, comentó Diego Cortés.

Hasta ayer, aún se podían observar trabajadores ubicando las luces, principalmente en el Parque Lineal Río Cali. Por: Aymer Andrés Álvarez / El País

Por otro lado, también se ha señalado que no se habría hecho una ejecución eficiente de los recursos. Una denuncia del concejal Roberto Ortiz señala que se habrían invertido $ 12.500 millones en procesos administrativos e intermediación.



“Esto es inaudito, aquí ganan todos menos los caleños que no volverán a ver un buen alumbrado. Yo sí quisiera que alguien de la Administración me dijera si todo esto es cierto”, sostuvo el concejal.



De acuerdo con el contrato, $ 13.393 millones del total de recurso se destinaron a la construcción, montaje, mantenimiento, logística y el desmonte del mismo; $ 660 millones son para la interventoría, y $ 492 millones se invirtieron en los diseños.

​

En la fase de diseños se pensó decorar un total de 46 zonas en las diferentes latitudes de la ciudad, sin embargo, el presupuesto no habría sido suficiente y fue necesario reducir los sectores a 32, según la Alcaldía, pero en la propuesta que Corfecali entregó a la Uaesp solo aparecen 21.



Aún en estos espacios que sí fueron decorados, hay elementos que no se colocaron, hasta ahora, si se compara con los diseños que presentó Espacio y Luz SAS, entidad encargada de esta tarea. Por ejemplo, se dijo que el alumbrado volvería al río Cali, pero no fue así.

Muchos están insatisfechos...

Pese a los cuestionamientos, cientos de caleños vistan el alumbrado navideño como una alternativa de esparcimiento. De acuerdo con la Unidad de Servicios Públicos de la Administración, el pasado domingo hubo un gran pico de hasta 20.000 visitantes en ciertos momentos.



En un recorrido hecho por El País, algunos ciudadanos comentaron que la decoración no llenó sus expectativas.

La Uaesp informó que en algunos espacios de la ciudad, como la Unidad Deportiva Alberto Galindo, algunas figuras del alumbrado ya han sido robadas.

Andrés Silva, caleño que contemplaba las luces en el Parque de las Banderas, contó que el despliegue del alumbrado es, para él, “una grosería hacia los ciudadanos”.



“Hice todo el recorrido del centro, he caminado desde el Bulevar del Río hasta acá y todo está igual que siempre. Se supone que pusieron los objetos hace poco y ya hay más de uno apagado, con los bombillos dañados”, expresó.



Desde la Alcaldía explicaron que es muy normal que esto ocurra, pero que hay un equipo que todos los días realiza el mantenimiento a las figuras.



Le puede interesar: Las quejas de los habitantes de Atenas y el Cabuyal por las obras inconclusas de su alcantarillado



Betty Padilla tiene 78 años, ha visto el alumbrado desde sus inicios y cuenta que en otros años el decorado era más bonito, cuando se iluminaba todo el río, pero dice que “de eso no queda nada”.



Aun así, existen personas que se sienten satisfechas y aseguran que “el alumbrado está muy bonito, pero hay personas que critican todo y uno con ellos se hace la que no escucha”, contó Tatiana Riascos.

A lo largo de la Calle 5 destacan los postes que anualmente son decorados e iluminados. Por: Aymer Andrés Álvarez / El País

¿Y los desembolsos?

El director de la Uaesp aseguró que aún no se ha realizado ningún desembolso a Corfecali por el alumbrado.



Estos se harán en tres montos. Un primer pago del 40 % con la entrega del primer informe de avance de actividades, después un pago del 50 % y, por último, el 10 % restante.



”El primer pago se iba a hacer a comienzos de diciembre, pero no se hizo. Ya estamos haciendo esa gestión”, dijo Diego Cortés.