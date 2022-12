Así será la estrategia para formalizar a los vendedores ambulantes en Cali

La Alcaldía dio inicio a la estrategia con la que se pretende formalizar y organizar a los vendedores informales de la ciudad. Hay cerca de 16.000, según censo del Distrito.



Serán, inicialmente, 13 puntos regulados de ventas ambulantes que servirán como plan piloto. El grueso de la iniciativa arrancará en enero del 2023.



Estos puntos son Puerto Rellena, franjas de la avenida Circunvalar, la estatua de Sebastián de Belalcázar, el Parque del Ingenio, el Parque del Gato, las estaciones y terminales del MÍO, la Plaza de Cayzedo y la Calle Real, San Antonio, el Parque Cultural Santa Rosa, la Calle 15 entre carreras 4 y 5, la Carrera 8 entre calles 12 y 13, la Calle 13 entre carreras 6 y 8 y el CAM junto al Paseo Bolívar.



Lea también: Piden ampliar horario de rumba hasta las 4 am; Alcaldía estudia llevarla hasta las 5 am



La iniciativa consiste en formalizar el empleo de estos vendedores mediante la entrega de los permisos necesarios para funcionar, como el del uso del espacio público y la manipulación de alimentos si es el caso, también se carnetizará a los vendedores y se entregarán elementos visuales que permitan distinguir a los negocios que hagan parte de la estrategia.



El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, explicó que es muy importante sacar adelante este proyecto, entre otras cosas, por el importante motor económico que significa la venta informal para la ciudad: generan ganancias mensuales superiores a los $26.000 millones.



“Con estas estrategias queremos romper ese paradigma de que el vendedor informal es ilegal y que no debería estar en el espacio público. Al contrario, ellos pueden contribuir a que la economía de Cali se fortalezca”, dijo Dranguet.



Asimismo, señaló que se harán los esfuerzos por convencer a los vendedores informales, que aún no se han sumado a la iniciativa, y que no han sido caracterizados de que se unan a la propuesta.



“Todos debemos hacer parte de estos procesos de organización, por eso queremos convencerlos de lo bueno que es este programa, que nos permitirá tener una Cali más bonita”, agregó Dranguet.

La gran mayoría de vendedores caracterizados por la Alcaldía aseguraron que no pudieron conseguir empleo y por eso se dedicaron a la venta informal

(79,1 %).

Los vendedores aplaudieron la estrategia y quedaron a la expectativa de que esta se ponga en marcha con los pilotos anunciados.



Ceneyda Lerma es vendedora informal en Cali desde hace dos años, cuando llegó desplazada desde Buenaventura. Ella cuenta que desde muy joven vive del comercio, lo que le ha permitido criar a sus dos hijos y darles estudio.



“Yo vendo ropita de segunda en el semáforo de La Casona, me hago junto al andén y bajo el sol. Me gustaría tener la posibilidad de trabajar mejor porque en Buenaventura yo tenía mi negocio bien montado, pero me tocó venir para acá; solo quiero estar en mejores condiciones”, expresó Ceneyda.



Como esta historia hay otras en la ciudad, cientos de personas que a pesar de estar en la informalidad se han agremiado, con el objetivo de mejorar sus condiciones.

El 86,9 % de los vendedores informales caracterizados son cabezas de hogar, lo que equivale a un total de 13.306 personas.

Karin Lorena Grueso es la representante de la Asociación de Vendedores Organizados de la Colina de San Antonio (Avosan) y sostiene que la agremiación fue creada desde el 2007 con la intención de darle un orden a las ventas de la zona, algo que por fin espera materializar con la ayuda de la estrategia lanzada por la Alcaldía ‘Soy vendedor, yo cuento’.



“Queremos que haya orden y control porque estamos en uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. Hemos tenido últimamente mucho desorden allá, hemos visto que muchos visitantes se han empezado a quejar un poco de eso y entonces esperamos que las secretarías de la Alcaldía lleguen a este espacio y nos ayuden en esa tarea”, manifestó la representante de Avosan.

¿Se recuperará el espacio público?

La formalización de los vendedores ambulantes no está acompañada, hasta ahora, de un plan de recuperación del espacio público, por lo que algunos creen que se podría promover el desorden y que lleguen más a muchas zonas de la ciudad.



Le puede interesar: ¿Cumplirá la promesa? Hoy se vence el plazo que Ospina dio para "consolidar el alumbrado"



Fernando Tamayo, concejal de Cali, precisó que reconocer el trabajo de tantos años de estas personas es importante, pero manifestó que muchas otras aprovecharían para adentrarse en el mundo de las ventas en el espacio público, lo que podría causar dificultades. “Yo creo que las personas que llevan muchos años ejerciendo en esto deben tener un reconocimiento, pero cuando se habla de 16.000 personas entonces nos referimos a algo que va a caotizar el espacio público”, indicó.



Pero Lina Martínez, directora del Observatorio de Políticas Públicas (Polis) de la Universidad Icesi, sostuvo que pensar en la idea de retirar o disminuir la cantidad de los vendedores ambulantes en las calles sería algo muy complejo, principalmente por el impacto negativo que esto tendría en las familias de estas personas.