"Algunos dueños de buses y busetas tienen intereses en ataques al MÍO": Seguridad Cali

Luego de los ataques contra el Sistema Masivo de Transporte que se han registrado en Cali en los últimos días, las autoridades locales han manifestado que estos estarían siendo cometidos por personas que tienen algún tipo de interés por destruir el MÍO.



El pasado viernes, una mujer resultó herida luego de que arrojaran piedras al bus MC22040 cuando este se movilizaba por el barrio Fray Damián. Un día antes, otra persona fue lesionada por una botella que un habitante de calle lanzó contra las puertas del bus MC22112, en el barrio Atanasio Girardot. Otros vehículos del sistema fueron impactados durante estos días, por fortuna, sin ciudadanos afectados.



"Detrás de estos actos vandálicos encontramos intereses de personas que tendrían que estar ya por fuera del comercio porque recibieron indemnizaciones por buses, busetas y ‘busetones’; los cuales tendrían que estar guardados, pero siguen intentando prestar servicios y están aumentando su volumen", dijo Carlos Javier Soler Parra, secretario de Seguridad de la ciudad.



Teniendo en cuenta que en la ciudad han sido constantes los reportes de ataques vandálicos al MÍO, que se intensificaron durante las jornadas de protesta, el Secretario manifestó que han evidenciado que en algunas zonas de la ciudad se está buscando impedir la prestación normal del servicio del Masivo.



Lea además: ¿Por qué en Cali aún no se borran las huellas del vandalismo que dejó el paro?



Agregó, además, que hay unos grupos de personas que se estarían uniendo para impedir que se lleve a cabo la reestructuración de las estaciones del Masivo que han sido vandalizadas.



"Algunos de estos 'terminalitos' están invadiendo las áreas del MÍO, están invadiendo la zona e instrumentalizando a personas en situación de calle. Igual que algunos mototaxistas en algunos sectores como en Meléndez, donde impiden que se arregle la estación", detalló.



Con relación a quienes serían los autores materiales de los ataques, Soler aseguró que, a parte de los habitantes de la calle, también estarían contratando a migrantes para que, por algunos recursos, estos cometan actividades ilegales en contra del transporte masivo.



"Ya están denunciados, porque su interés es dejar bloqueadas 50 mil personas que viven entre Alto Nápoles y Alto Meléndez, para seguir usufructuando en sus motos el transporte de estos ciudadanos y por otros intereses mezquinos y económicos de ciertos sectores que no entienden el modelo de ciudad" puntualizó el Secretario.

Lea también: Cuatro heridos, entre ellos una menor, dejó choque entre camioneta y ambulancia en Cali

Caso mujer lesionada en Fray Damián

El pasado viernes 8 de octubre se registró un ataque vandálico a un bus del MÍO en medio del cual una mujer, de 56 años, quedó inconsciente tras recibir un golpe con una piedra que había sido lanzada al vehículo.



"No recuerdo mucho, vi cuando la gente y el promotor del MÍO me ayudaron, pero después ya resulté fue en la clínica. Perdí el conocimiento, de ahí me trasladaron a un centro médico", dijo la víctima a Noticias Caracol.



De acuerdo con el reporte de la lesión, la mujer recibió un golpe en el pómulo izquierdo muy cerca al ojo, por lo cual, tuvieron que intervenirla.



El ataque ocurrió hacia la 1:45 p.m. cuando el bus pasaba por el sector de Fray Damián. La mujer se encontraba sentada al lado de la ventana cuando lanzaron las piedras.