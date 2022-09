Alarmante cifra: alrededor de 13.700 personas ingresan diariamente al MÍO sin pagar 

En los últimos días se ha agudizado la problemática de los ‘colados’ en el Sistema de Transporte Masivo de Cali. A través de redes sociales se han difundido videos que muestran a grandes grupos de personas ingresando al MÍO sin pagar el pasaje.



Según las autoridades, en promedio, son 13.700 las personas que se cuelan a diario en el Sistema. Esta cifra corresponde al del 5 % de los 275.000 usuarios que utilizan este medio de transporte.



La elevada cifra está generando al Sistema pérdidas anuales de aproximadamente $14.000 millones de pesos. Por esa razón, se firmó un nuevo convenio con la Policía para enfrentar este problema de inseguridad.



“Con la vinculación de 76 jóvenes al #MIO que hacen parte del programa ‘Cali Incluyente’ de la @SeguridadCali, se busca fortalecer el control a la evasión del pasaje en el sistema, la convivencia en el masivo e incentivar la #CulturaMIO”, anunció Metrocali en sus redes sociales.



El alcalde Jorge Iván Ospina manifestó que esta iniciativa busca “redoblar los esfuerzos de protección”. Además, aseguró que, “ello unido a la vigilancia privada, nos podría permitir resolver esos comportamientos anómalos".



Sobre las personas que evaden el pago del pasaje, desde Metrocali expresaron que un amplio grupo corresponde a trabajadores de empresas cercanas a las estaciones.



"Un porcentaje altísimo es de trabajadores de empresas cercanas a las estaciones, el porcentaje siguiente son estudiantes de instituciones educativas y ya se está trabajando con ellos y los rectores y el tercer porcentaje son los indigentes y habitantes de calle", explicó Óscar Ortiz, presidente de Metrocali.



Sin embargo, esta no es la única problemática de seguridad en los buses del MÍO. Constantemente la ciudadanía denuncia robos en las estaciones y en los buses e incluso consumo de estupefacientes al interior de los vehículos de servicio público.