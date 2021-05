Advierten de asentamientos ilegales en el corregimiento de Golondrinas

Álvaro José Carvajal Vidarte

El corregimiento de Golondrinas, en el norte de Cali, ha encendido las alarmas por una nueva invasión que se está asentando desde hace cinco días, mientras las autoridades atienden las situaciones de orden público por las recientes manifestaciones sociales, según han denunciado vecinos de la zona.



Se trata de una serie de cambuches levantados entre el cementerio de Golondrinas y el sector de las Tres Cruces, en un área cercana a las 30 hectáreas y una longitud superior a un kilómetro. Y si bien el predio es de naturaleza privada, con una Sociedad Anónima como propietaria de la misma, el hecho ya viene causando preocupación en la comunidad y más si se trata de un terreno de protección ambiental.



“Estas invasiones las están promoviendo personas que viven precisamente en Golondrinas, foráneos que llevan muchos años aquí y que pese a ya tener casas o locales comerciales, deciden ocupar esos terrenos para luego venderlos”, denunció una líder social del corregimiento que prefirió omitir su nombre por seguridad.



Pero la residente también aseguró que al lugar presuntamente han llegado personas de una invasión vecina en el sector de Pedregal, que existe desde hace más de 10 años en la zona rural de Cali, así como migrantes y vecinos de la ladera y el norte de la ciudad.



Según narró la fuente, “en las noches es fácil ver gente que desciende con espumas, plásticos, guadañas y hasta machetes para derribar árboles. Incluso, hemos visto que arrancaron el árbol de la parabólica para realizar cercos. Siempre aprovechan las horas de la noche para transportar todas esas herramientas”.

Esta denuncia se se suma a la que ya algunos vecinos del sudoeste de Cali hicieron sobre varios intentos de invasión al Cerro de La Bandera durante esta semana.

Le puede interesar: Abastecimiento de gasolina sigue siendo lento, claman por desbloquear vías



Otro vecino del sector afirmó que ya hay alrededor de 150 personas asentadas ilegalmente, por lo que se requiere una intervención inmediata de la Fuerza Pública para evitar que más y más personas ocupen el predio.



“Cada día que pasa implica la llegada de otras 20 personas y si las autoridades no llegan a tomar medidas rápidamente, será difícil frenar esa situación. Estos son hechos que están liderados por expertos en invasiones, que incluso se alían con delincuentes armados, como ya se ha visto en la zona. Este martes hubo presencia como de tres motorizados de la Policía, pero esto no fue suficiente para detener la problemática”, aseveró el residente de la zona.



Además, señaló que estos episodios no son recientes en el corregimiento de Golondrinas, pues ya se han registrado eventos similares desde hace tres años, pero ninguna con la gravedad de este último.



“No se puede permitir que pase el tiempo y llegue un momento en el que el Municipio deba proveerle servicios públicos, entonces ya no será posible hacer ningún desalojo. También está el problema de que las aguas residuales del asentamiento lleguen al río Chocho y de paso al río Cali. Los perjuicios son totales”, manifestó.



A raíz de estas denuncias, la Sociedad propietaria del predio solicitó una acción preventiva por perturbación, que permite que funcionarios públicos y la Policía Metropolitana impidan o expulsen a personas que hayan ocupado ilegalmente un inmueble público o privado.

Puede leer: ¿Qué ha pasado y en qué van las investigaciones de Fiscalía durante el paro?



Esta solicitud fue recibida por César Lemos, asesor del despacho del Alcalde y miembro de la Unidad Anti Invasiones, quien la remitió el pasado lunes al general Juan Carlos Martínez, comandante de la Policía de Cali.



Sin embargo, la Administración Municipal aún está esperando la respuesta de las autoridades para llevar a cabo un operativo.



“Esto es un proceso en el que se requieren al menos 30 o 40 uniformados, los cuales tienen la potestad de expulsar a los invasores sin necesidad de peticiones o procesos de otro tipo. Muy seguramente cuando se resuelva el tema con la Policía, los propietarios iniciarán una querella al corregidor de Golondrinas para que se les restituya el bien inmueble”, explicó Lemos.



El funcionario coincidió que el predio lo están intentando invadir desde hace años por algunas personas que ya viven precisamente en el sector.



“De hecho, el mes pasado hubo dos intentos de ocupación ilegal, pero rápidamente subieron el corregidor de la zona y las autoridades, por lo que las personas que están detrás de la invasión se dieron a la fuga”, contó el miembro de la Unidad Anti Invasiones.



Además, señaló que los propietarios del inmueble ya instauraron una denuncia en la Fiscalía General de la Nación contra los presuntos responsables del asentamiento ilegal.



“Esto es un terreno que está catalogado como reserva forestal, por lo que hay unas limitaciones técnicas para construir que no se cumplen en esta situación de asentamiento ilegal”, indicó el funcionario.

Proponen crear secretaría para hacer frente a invasiones



El exalcalde de Cali Ricardo Cobo insistió en su propuesta de que la ciudad debe contar con una secretaría o subsecretaría destinada a hacer frente a las invasiones y problemas de espacio público como una solución definitiva a esta coyuntura, que no es nueva en la capital del Valle.



“A esto debería sumarse un comité interinstitucional entre la CVC, el Dagma, el CVC , la Policía y la Alcaldía, un comité que funcione de manera absolutamente operativa para que tome acciones concretas al respecto”, aseveró Cobo.



Además, recordó que en sectores como El Saladito todavía tienen lugar invasiones que se suman a las que ya hay históricamente.



Específicamente, son tres: la primera, antes de la curva del cerezo, en donde hay alrededor de 160 viviendas. Otra se ubican poco después de esa misma vía, con cerca de 120 familias. Y un tercer asentamiento irregular en el sector conocido como Montañuelas, en donde hay 150 hogares.