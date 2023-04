¡No se guardó nada! Adrián Ramos ‘explotó’ por la actuación del árbitro del Chicó-América

América de Cali empató de visitante 1-1 contra el Boyacá Chicó, por el juego que estaba aplazado de la fecha 12 de la Liga colombiana en Tunja, en un compromiso que tuvo mucha polémica, por la actuación y decisiones del árbitro Edilson Ariza de Santander.



Uno de los que se quejó fuertemente, es el delantero y capitán del América, Adrián Ramos, quien tuvo que abandonar el campo de juego antes de tiempo, por la precaución de una nueva expulsión en su equipo, tras la de Brayan Córdoba, en la mitad del primer tiempo.



En la conferencia, Adrián dijo que: “Yo llegué acá en 2020 y todos los torneo, cada vez que él pita es un problema. No se que tenga contra América, la verdad no me quejo, juego fútbol y aceptó cuando pierdo o gano. Pero este señor es arrogante, siempre que ha ido al Pascual es un problema y pueden revisar todos los partidos que él nos ha pitado, nunca terminamos contentos”.



“O tiene un problema imposible, porque hemos cambiado mucho de nómina y con todas es lo mismo. Van a tener que mirar, hablar con el hombre, que es lo que tiene, o que hable de frente si tiene algún inconveniente con América. Nos estamos jugando nuestro trabajo, nos estamos jugando nuestro trabajo, se acercan las fechas importantes para meternos en las finales, para que este señor venga a salir con estas cosas”, añadió el delantero escarlata.



Pide que se analice la situación: “Por favor, que lo revisen. No puede ser que todos los años sea lo mismo. Llevo cuatro torneos iguales, cada partido es una discusión con él y ahí están los otros árbitros, no tenemos problemas. Se pueden equivocar, sí, pero él lo hace siempre. Hay que revisar, no soy de estarme quejando, pero este señor ya se pasó”.



En la próxima fecha de la Liga colombiana, América de Cali recibirá en el estadio Pascual Guerrero al Deportivo Pereira. Esto, el lunes 24 de abril, a las 8:10 de la noche.