Álvaro José Carvajal Vidarte

Toque de queda especial en Yumbo este domingo por final América vs. Santa Fe

Yumbo tendrá un toque de queda con horario extendido este domingo 20 de diciembre, a propósito de la final del fútbol colombiano entre América y Santa Fe.



En el municipio actualmente rige el decreto departamental, en el que se establece que la restricción comprende entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m.



Sin embargo, el domingo la medida comenzará a aplicarse desde las 5:00 p.m. y se extenderá por 12 horas, hasta las 5:00 a.m. del lunes 21.



"Tuvimos el antecedente del último partido que jugó el América y lamentablemente nos hicieron caravanas y, en esta situación, no es lo más conveniente. La idea es mantener el distanciamiento, todos lo hemos promovido y lo tenemos que seguir promoviendo", indicó Jhon Jairo Santamaría, alcalde de la 'Ciudad Industrial del Valle'.

Lea también: ¿Quiénes pueden circular durante el toque de queda en Cali entre el 16 y el 23 de diciembre?



El mandatario local hizo una invitación a la ciudadanía "a que se quede en su casa, que comparta con su familia. No es el momento de hacer celebraciones masivas, porque lo que necesitamos es protegernos y garantizar la seguridad para todos".



Yumbo suma 2.424 casos de covid-19 desde que inició la pandemia y tiene una de las tasas por cada 100.000 habitantes más altas del departamento (2.200,25). Además, registra 85 fallecimientos a causa del virus.



"Tenemos que ayudarle a Cali a disminuir (las cifras de contagiados) porque las camas de UCI en la capital del Valle, que es donde dependemos en la parte de salud, se nos están agotando, estamos llegando al límite", subrayó Santamaría y anunció controles y operativos a las entradas del municipio.



El juego de ida de la final de la liga colombiana se llevará este domingo 20 de diciembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali, a partir de las 6:00 p.m., a puerta cerrada por cuenta de la emergencia sanitaria.