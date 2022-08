"Se malinterpretó el anuncio del Presidente": Gobernadora sobre invasiones en Dagua

En medio de la tensión por las invasiones a la fundación Paz Animal, ubicada en el municipio de Dagua, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, se refirió a la relación entre estas vías de hecho y el discurso realizado por Petro en la posesión presidencial.



Este miércoles se conoció que algunos de los invasores estarían justificando estas acciones en algunas propuestas del Presidente. En video quedó registrado el momento en que uno de los hombres asegura que el predio ya no es privado y los campesinos pueden ocuparlo.



“Algunos nos pueden decir que no lo podemos hacer porque es un predio privado. Esto no es predio privado, esto ya es del Estado. El Gobierno dice que todas las tierras decomisadas pasarán al campesino para que cultive y produzca”, manifestó el sujeto.



Incluso, otra persona aseguró que el senador del Pacto Histórico Alexander López lo había enviado. Sin embargo, el congresista desmintió esta versión a través de un comunicado.



En ese sentido, la Gobernadora salió en defensa del nuevo Gobierno Nacional e hizo un llamado a la ciudadanía.



“Luego de invasión del albergue Paz Animal en Dagua, noto con preocupación que hay comunidades que malinterpretan anuncio del presidente @PetroGustavo de facilitar a organizaciones de víctimas bienes incautados. Hay que respetar los canales institucionales, con vías de hecho nada”, aseguró Roldán a través de su cuenta de Twitter.



No obstante, ratificó su apoyo a la propuesta del mandatario de los colombianos, sin dejar de lado la importancia de tomar las vías legales. “Considero el anuncio del presidente sensato, reparador y lo apoyo, pero las organizaciones de víctimas deben acudir a canales institucionales y seguir los procedimientos que se establezcan para estos fines. Insisto, no podemos aceptar las vías de hecho”, trinó.



La Gobernadora también destacó la labor del albergue que protege a más de 300 animales, entre perros, cerdos, gatos y caballos. Por esa razón, manifestó su apoyo a que los bienes incautados se destinen al cuidado de animales.



“Aunque no me compete decidir sobre el destino de bienes incautados, pienso que se debe considerar que algunos puedan ser destinados al cuidado de animales abandonados”, concluyó.



