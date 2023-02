“Palmira no ha tenido una mujer de elección popular”: Griselda Janeth Restrepo se lanza a la Alcaldía de esa ciudad

“Mi ciudad me necesita, necesita la experiencia, la posibilidad de tener una persona que lidere, que la saque adelante y que acompañe los procesos que les permita a los palmiranos avanzar hacia el futuro y yo tengo la capacidad de poner todo lo que me rodea al servicio de Palmira, todos los contactos y toda la oportunidad que puedo brindarle a la ciudad, por eso decidí aspirar por un movimiento de firmas que inscribimos ayer”.



Con esas palabras, la exdiputada de la Asamblea del Valle Griselda Janeth Restrepo anuncia la inscripción del grupo significativo de ciudadanos Mi orgullo es Palmira para aspirar a la alcaldía de esa ciudad.



Quien fuera ministra de Trabajo cuenta que en su diálogo con la ciudadanía “aparece un tema de manera permanente que es la inseguridad. Palmira ha llegado a estar calificada como una de las ciudades más inseguras del mundo y esa dolencia nunca se ha ido del todo. A la gente le preocupa sacar a sus hijos a la calle, hay un contacto permanente con la inseguridad por parte de los ciudadanos y por eso hay que hacer una tarea de avanzada en el tema, pero no solamente acompañando a la Fuerza Pública. Tengo la experiencia en esa materia, porque la ciudad tiene elementos importantes de seguridad de cuando yo fui secretaria de Gobierno del Valle y cuando fui asesora de dos ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón y Rodrigo Rivera”.



Además, dice sentirse respetada por los ciudadanos de la villa de las palmas, los cuales han avalado sus otros cargos públicos. Por ello, se siente lista para “recuperar el orgullo de los palmiranos” apoyada en su largo trayecto político que inició en la Junta de Acción Comunal de un barrio popular, “he logrado estar en las más altas dignidades del Estado: he sido representante a la Cámara, senadora, Secretaria de Gobierno del Valle del Cauca, Superintendente Nacional de Subsidio y ministra, todo desde mi ciudad, con el respaldo y el acompañamiento de los habitantes de esta ciudad”.



Asimismo, quien aspira a suceder a Óscar Eduardo Escobar, observa que es necesaria una gestión que permita que el Gobierno Nacional ponga los ojos en la ciudad, por esa razón, señala que: “Tengo al aliado perfecto, porque el presidente Gustavo Petro vino a acompañarme durante la candidatura a la Gobernación del Valle. Hablamos muchas veces de Palmira, de una prueba piloto en temas de energías limpias que yo aspiro proponerle. Además, con todo lo que representa el Valle para el Ejecutivo, se le debe cumplir a la ciudad con obras, con gestión, con desarrollo y vamos a presentar todos los proyectos para que estemos en la agenda de esta Administración. Palmira tiene una agenda muy larga y muy intensa”.



Griselda Janeth Restrepo explica que ha mantenido toda su vida política en constante contacto con la ciudadanía, porque "nadie puede llegar solo hasta el final, si quiere ser alcalde o alcaldesa necesita de la población y de la agenda de los políticos. Yo voy a recoger firmas y espero obtener la cantidad que aspiro, no es un reto fácil. Estamos en la calle, saliendo, acompañándonos de la ciudad, pero cuando tengamos ese aval de firmas necesitamos convocar a los dirigentes políticos, ellos son los llamados a ayudar a los procesos. Vamos a invitar a los sectores políticos, sociales y empresariales junto a los trabajadores".



Añade que “Palmira no ha tenido ni una sola mujer de elección popular y en mi candidatura se constituye la mujer con la posibilidad más grande de ser alcaldesa de Palmira. Yo estoy lista para hacerlo, pongo a consideración de los palmiranos mi experiencia, mi capacidad y mi hoja de vida, porque yo quiero servirle a mi ciudad”.