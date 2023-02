¿A qué juega Roy? Círculos políticos analizan posible divorcio entre Petro y su principal aliado en el Congreso

La reforma a la salud, las negociaciones con narcotraficantes y la suspensión de los contratos de exploración de hidrocarburos son algunos de los temas sobre los que el presidente del Senado, Roy Barreras, se ha distanciado del Gobierno Nacional.



¿Ello significa que el congresista líder de la coalición que llevó a la izquierda a la Casa de Nariño está queriendo partir cobija con el presidente Gustavo Petro? ¿Se trata de una estrategia política?



“Barreras tiene una agenda propia y quiere aprovechar para conectarse con una parte de la opinión pública que también está tomando distancia o está preocupada por algunas iniciativas” del Ejecutivo, asegura el representante a la Cámara por la Alianza Verde Duvalier Sánchez.



El también vallecaucano agrega que “Roy se ha caracterizado por ser un péndulo en la política y estar donde está la opinión pública. Así que, en la medida en la que la opinión se distancie del Ejecutivo, él también lo va a hacer. Le quedan seis meses como presidente de Senado, así que va a intentar aprovechar al máximo ese tiempo para crecer e intentar tener una agenda política para convertirse en candidato presidencial”.



De su lado, Alejandro Ocampo, congresista del Pacto Histórico, ve “con mucha preocupación las arremetidas de Barreras frente a varias ministras, sobre todo la de Salud, y su forma de operar sobre algunas reformas de las que aún no está el articulado”.



Y continúa: “Vemos a Roy retacando, haciéndose notar, tratando de atravesarse. Siente que se le va a acabar el periodo en la presidencia del Senado y no es un jefe dentro del Pacto como quisiera ser y eso le preocupa. Además de que él tiene un interés político diferente al de nosotros”.



En ese sentido, indica que lo que está sucediendo con sus posiciones en contravía de las del Ejecutivo es que “le están aflorando ideas unipersonales y quiere volverse importante en el Gobierno, porque puede que no le hayan dado los espacios que él quería allí. Por eso está opinando para hacer notar su poder de presidente del Congreso y como actor político para ser tenido en cuenta. No es que se esté alejando, sino que quiere que Petro le dé juego”.



“Roy Barreras no es el líder del Pacto Histórico, es un senador más que cada vez que hace declaraciones contra iniciativas del Gobierno genera incertidumbre en varios sectores del Pacto y del Congreso”, asegura Ocampo.



Y añade: “En la coalición quisieran verlo discutiendo esos temas a nivel interno y no dándole relevancia a asuntos que no tienen sentido y que pueden confundir al país y a la bancada de Gobierno”.



Sin embargo, no todas las fuentes consideran que esas desavenencias signifiquen un ‘choque’ frontal entre Roy Barreras y el Ejecutivo o el Pacto Histórico.



El politólogo Mauricio Jaramillo anota que no se están alejando: lo que ocurre es que “el perfil de Barreras siempre ha sido así, él es parte del ala de centro de la coalición petrista y es normal que en muchas de las posturas no esté de acuerdo”.



Explica que “este es un disenso propio de los gobiernos que tienen pluralidad ideológica, así como no están de acuerdo en muchos temas Irene Vélez y José Antonio Ocampo, o Carolina Corcho y Alejandro Gaviria”.



“Es normal que Ejecutivo y Legislativo, por más de que tengan una macroagenda de temas en los que convergen, expresen algunos disensos como los que se han visto”, considera igualmente el politólogo.



Además, Jaramillo plantea que los temas de la salud son especialmente sensibles para el presidente del Senado, quien es médico de profesión y “ha sido muy crítico de la manera en la que se ha presentado la reforma. Pero esto es apenas normal y habla bien de la democracia en Colombia, de que se tienen que construir consensos y de que el Ejecutivo es autónomo”.

“Reformas tienen todo mi respaldo”

“El presidente Gustavo Petro, su programa de gobierno y su apuesta por las reformas sociales tienen todo mi respaldo. Once millones y medio votaron por nosotros y eligieron una lista del Pacto Histórico con ese mandato popular. No los defraudaremos. Mis diferencias son técnicas con algunas carteras, para mejorar la reformas y que ellas se construyan sobre lo construido, no arrasando lo que hay y no empezando de cero”.



Así responde Roy Barreras al supuesto distanciamiento suyo con el Mandatario colombiano y sus iniciativas de Gobierno.



“Las reformas cuentan con todo mi respaldo y con el de las mayorías en el Congreso, que se suman al cambio, así que vamos a aprobarlas y vamos con eso para adelante”, agregó el senador en diálogo con El País.



Como se sabe, Barreras se ha expresado “muy preocupado” con respecto al hecho de que la reforma a la salud plantee la eliminación de las Empresas Promotoras de Salud, EPS. “La salud tiene que ser un derecho y no un negocio”, añadió en su momento.



De igual forma, el pasado martes lamentó públicamente que el Gobierno Nacional no haya incluido las llamadas reformas sociales en el decreto por el que convocó al Congreso a las sesiones extraordinarias.