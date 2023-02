Avanza el proyecto para reglamentar la legalización del cannabis

“El negocio del cannabis de uso adulto no puede ser para los canadienses, los gringos y los Santodomingo. Este negocio debe ser de ustedes, los pequeños cultivadores, a los cuales dejaron por fuera del negocio del cannabis medicinal”, les dijo el representante a la Cámara a los habitantes del municipio de Toribio, en el Cauca, durante una audiencia que organizó para recoger ideas que alimenten un proyecto de ley que busca reglamentar la legalización del cannabis en el país.



Se trata de una iniciativa en la que lo acompaña el congresista Carlos Ardila, quien también estuvo presente en esa localidad en donde se asientan cerca de 35.000 productores de marihuana que históricamente han sido afectados por el conflicto armado.



Lo cierto es que más de 10.000 personas entre campesinos y cultivadores acudieron a la audiencia realizada el pasado sábado y en la que también participaron funcionarios de los ministerios de Justicia, Salud y Agricultura, así como de la Sociedad de Activos Especiales, SAE.



De acuerdo con la información consignada en la página web de la Cámara de Representantes, el objetivo principal del proyecto de ley “es crear un marco regulatorio para la semilla, el cultivo, transporte, almacenamiento, procesamiento, transformación, exportación, empaquetado, publicidad, venta, porte y consumo de flor del cannabis y sus derivados de uso adulto; así mismo la incorporación de políticas de cuidado, derechos humanos y bienestar como componente esencial para la protección del usuario”.



No es la primera vez que la legalización del cannabis llega como propuesta para ser debatida en el Congreso de la República. De hecho, en el 2016 se aprobó una ley que permitía el uso medicinal de la marihuana, pero no la legalización para uso recreativo.



En 2019 se viabilizó una ley que permite el cultivo de marihuana para uso medicinal y científico, pero no la legalización. Y en el 2020 se trabajó en una iniciativa que permite el cultivo de marihuana para uso medicinal, científico y recreativo. Sin embargo, todavía no ha sido implementada.



Con respecto a la nueva propuesta, Ocampo afirmó que primero quiere escuchar la voz de los productores, los usuarios, los consumidores, los empresarios, los comercializadores y la comunidad en general para que expresen sus inconformidades sobre la misma antes de presentarla a primer debate en el Legislativo.



“Necesitamos hacer la ley, la mejor posible para el pueblo campesino, indígena y negro, porque es el momento de que la marihuana y la droga se legalicen, y se debe iniciar donde la gente ha puesto los muertos, los robos de fusil y ha estado secuestrada por el conflicto y solo ha sido estigmatizada”, indicó el representante a la Cámara por el Valle del Cauca.



La de Toribio fue la primera de seis audiencias que los congresistas esperan realizar. Las siguientes están programadas en Santa Marta, Medellín, Bogotá, el Valle del Cauca y Meta.



Se pretende priorizar la opinión de los principales actores involucrados, pues con base en su experiencia se definirá cuál es la mejor estrategia para establecer lo que podría llegar a ser mejor para el pueblo colombiano en materia de legalización de la marihuana.



En esos encuentros se espera establecer diálogo con 15.000 productores de cannabis y 4000 consumidores.