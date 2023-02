"Alcalde sinvergüenza": Uribe se despacha contra Quintero tras señalamientos hacia su familia

El expresidente Álvaro Uribe y el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, protagonizaron un enfrentamiento a través de Twitter. Todo inició por unos señalamientos que el primer mandatario de la capital de Antioquia hizo contra la familia del líder del Centro Democrático.



Le puede interesar: Capturan al alcalde de Padilla, Cauca, por presuntas irregularidades en contratación



"Esta administración enfrentó a las mafias de la corrupción que se robaban todo, violaban niños, falsificaban documentos y se entregaron contratos entre ellos. Claro que nos perseguirán, denuncias cuentos para entretenernos y que dejemos de investigar. Más nos animan", escribió Quintero en Twitter, luego de que se conociera la noticia sobre la imputación de cargos por parte de la Fiscalía contra su secretaria de Educación, Alexandra Agudelo, por los delitos de peculado por apropiación, tentativa de peculado por apropiación, celebración de contratos sin requisitos legales e interés indebido de la celebración de contratos.





Esta administración ha enfrentado a las mafias de la corrupción que se robaban todo, violaban niños, falsificaban documentos y se entregaron contratos entre ellos. Claro que nos perseguirán, denuncias cuentos para entretenernos y que dejemos de investigar. Más nos animan. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 8, 2023

"En la administración de Fico, la Corporación Presencia que en su junta tenía a la familia Uribe recibió contratos de buen comienzo por 12 mil millones de pesos. Contratación directa", agregó.

En la administración de Fico, la Corporación Presencia que en su junta directiva tenía a la familia Uribe recibió contratos de buen comienzo por 12 mil millones de pesos. Contratación directa.https://t.co/UXGdR6M25R pic.twitter.com/2lykf92W9W — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 8, 2023

Ante los señalamientos contra su familia, el expresidente le llamó 'bribón' a Quintero. "Solamente a un bribón se le ocurre comparar la Fundación Presencia Colombia Suiza, que ha servido 40 años a Medellín, con su Gobierno ladrón", respondió.

Solamente a un bribón se le ocurre comparar la Fundación Presencia Colombia Suiza, que ha servido 40 años a Medellín, con su Gobierno ladrón — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) February 8, 2023

Pero la discusión no terminó ahí y Quintero volvió encender la pelea diciendo que el problema no son las fundaciones sino quienes se las tomaron. "El problema no son las fundaciones sino ustedes quienes se las tomaron para hacer política con los recursos de los niños. El uribismo es un cáncer en metástasis", apuntó.





El problema no son las fundaciones sino ustedes que se las tomaron para hacer política con los recursos de los niños. El uribismo es un cancer en metástasis. pic.twitter.com/QHtic1bICq — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 8, 2023

En medio de la discusión, la primera dama de Medellín, Diana Osorio, intervino en defensa del alcalde, señalando al uribismo como responsable de la cooptación política dentro del programa de primera infancia de la capital antioqueña. "Solo a un bribón le cuesta aceptar la cooptación política que tenía el programa de primera infancia en Medellín. Solo con llamadas de recomendados accedían a más contratación, manejaban a Medellín como la finca. No somos sus mayordomos", escribió.

Solamente a un bribón le cuesta aceptar la cooptación política que tenía el programa de primera infancia en Medellín. Solo con llamadas de recomendados accedían a más contratación, manejaban a Medellín como a la finca. No somos tus mayordomos. pic.twitter.com/WwrZM6Uavv — Diana Osorio (@diamaov) February 8, 2023

Tras los señalamientos de Diana, el expresidente Uribe le reclamó a Quintero por, según él, utilizar a su esposa para insultarlo: "Alcalde sinverguenza, bribón, no sea cobarde poniendo a su señora Diana a insultar, no la utilice para que le tape sus robos", señaló. Ante lo dicho por Uribe, la primera dama respondió que en su casa no necesita pedir permiso para opinar: "Quizás en tu casa a las mujeres les toca pedir permiso para opinar. En la mía no." escribió Diana.



Quizá en tu casa a las mujeres les toca pedir permiso para opinar. En la mía no. pic.twitter.com/PNvPROZoye — Diana Osorio (@diamaov) February 9, 2023

Según las denuncias del alcalde de Medellín, la familia Uribe habría manejado contratos por 12 mil millones de pesos con el programa Buen Comienzo, desde el 2017.



Vale aclarar, que esta iniciativa continua vigente y tiene como objetivo principal brindar educación inicial y promover el desarrollo integral e incluyente de los niños, niñas y sus familias hasta los cinco años de edad.



Lea además: Juez que ordenó libertad de 'El Gatico' ya había tenido líos por otorgarle detención domiciliaria



En las capturas compartidas por Daniel Quintero, se evidencia que en los contratos se encuentra el nombre de la Corporación Presencia Colombia Suiza.