Nuevo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el ELN inicia el próximo lunes

El Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, comenzarán el próximo lunes 13 de febrero un nuevo acercamiento en la búsqueda de cesar la violencia y consolidar la paz para Colombia.



Ese día, las partes comenzarán el segundo ciclo de conversaciones en México, segunda sede que acuerdan en medio del proceso, para continuar negociando y estudiando la posibilidad de consolidar un acuerdo de paz.



Previo a ese comienzo, el martes 7 de febrero en Bogotá, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió con los negociadores del ejecutivo para despedirlos y entregarles algunas indicaciones sobre el cómo debe continuar avanzando las negociaciones.



El equipo negociador del ejecutivo manifestó que algunos de los temas principales de este ciclo serán la participación de la sociedad civil en el proceso y la posibilidad de acordar un cese bilateral entre las partes, recordando el fallido que fue anunciado por el presidente Petro en diciembre de 2022.



“En el segundo ciclo de negociación está el tema del cese al fuego, en la conversación con el presidente salen unas tribulaciones que son las nominaciones que son arcaicas sobre algo que, desde luego, no es exactamente cese al fuego. El otro tema es participación, es un tema un poco difuso que toca acortarlo, concretarlo, materializarlo en los territorios y sobre todo en cuestiones temáticas”, explicó el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño.



El jefe negociador manifestó que durante las próximas conversaciones el ELN deberá demostrar cuál se su verdadera intención de negociación, si llega realmente a ser política o si jurídica.



“Ese reconocimiento político tiene que desarrollarse a lo largo mismo de la negociación, donde la calidad del interlocutor político se demuestre paso a paso en la medida que la negociación genere nuevos retos políticos por parte de esta organización”, explicó Patiño.



Además, reiteró el jefe negociador: “Ellos también tienen el deber de mostrarle al país que su actividad es básicamente política y que tienen una mirada de poder hacer política sin armas, ahí es donde es la prueba de fuego hacia ellos. Ellos no han querido aceptar el cese al fuego, la Fuerza Pública actúa”.



Frente a lo que debe significar un cese bilateral, recientemente el presidente Petro afirmó que este de forma obligatoria tiene que acordar el dejar el actuar violento en contra de la población.



“Nosotros no podemos plantear el cese al fuego como si estuviéramos ante la lucha de dos Ejércitos que combaten entre sí por el poder, unos por defender el Estado, otros por tomarse el Estado, eso ya no existe realmente, entonces nos equivocamos en el concepto, los nombres son lo de menos, lo que hay que ver aquí es qué significa un cese al fuego en las actuales circunstancias”, afirmó Petro.



En un comienzo el segundo ciclo tenía previsto comenzar en enero, pero debido al fallido cese bilateral, las partes sostuvieron una reunión extraordinaria el 21 de enero en Caracas, Venezuela, para saldar las diferencias suscitadas en medio del impasse.



En ese encuentro se concretó que la reunión extraordinaria "contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos: los acuerdos son para cumplirlos, bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe".



Las partes también acordaron aplicar y acatar los mecanismos de comunicación tanto en la mesa negociadora, así como cuando no estén reunidos.