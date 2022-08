Ofrecen hasta $30 millones de recompensa por autores de triple sicariato en Toro, Valle

Hasta $30 millones de recompensa están ofreciendo las autoridades por información que permita ubicar e identificar a los responsables del sicariato de tres personas este lunes festivo en Toro, Valle.



El coronel Ever Yovanni Gómez, comandante de la Policía Valle, confirmó que tres personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas en medio de hechos registrados hacia las 4:15 p.m. en el casco urbano del municipio.



Al respecto, el Coronel explicó que sujetos que se movilizaban en dos motocicletas llegaron a un local ubicado en el sector de la galería del municipio donde se encontraban las víctimas, a quienes atacaron con armas de fuego.



Desde la Policía Valle aseguraron que las tres personas que resultaron heridas fueron a centros asistenciales donde reciben atención médica. Además, el coronel Gómez aseguró que los lesionados no presentan heridas de gravedad.



​"Tres personas fueron ultimadas con arma de fuego y en este mismo hecho resultaron lesionadas tres personas más, quienes se encontraban departiendo en el mismo lugar, fueron trasladadas a centro asistencial y no presentan gravedad", mencionó el coronel Gómez.



Con relación a la investigación de lo ocurrido, el Comandante indicó que no solo se está ofreciendo la recompensa, sino que además, se designó a un grupo especial de investigadores para ubicar a los responsables y esclarecer el crimen.



"Se designó un grupo especial de investigación criminal e inteligencia articulados con la Fiscalía General para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. Asimismo, se ofrecen hasta $30 millones por información que permita la identificación y captura de estos criminales", precisó el Coronel.

Declaraciones del coronel Ever Yovanni Gómez Reyes, comandante del Departamento de Policía Valle, referente al hecho presentado el día de hoy en el municipio de Toro, Valle, donde fueron asesinadas tres personas en plena vía pública.



